বন্ধু জিতাক্ষৰ : মই এইবাৰ গৰম বন্ধ দিয়াৰ পিছদিনাই মামাৰ ঘৰ নলবাৰীলৈ মা- দেউতাৰ লগত গৈছিলো

মৰমৰ বন্ধু জিতাক্ষৰ,
গুৱাহাটী- ১২ জুলাই ২০২৫
আশা কৰিছো তই কুশলে আছ। ভগৱানৰ কৃপাত ময়ো ভালে আছো। মই এইবাৰ গৰম বন্ধ দিয়াৰ পিছদিনাই মোৰ মামাৰ ঘৰ নলবাৰীলৈ মা- দেউতাৰ লগত গৈছিলো। তাত মই ক্ৰিকেট খেলিছো, বিল্বেশ্বৰ মন্দিৰ গৈছো আৰু বিলৰ পাৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিলো। তাত মোৰ বৰ ভাল লাগিল।
তাৰ পাছত মই ঘৰত আহি অসম প্ৰকাশন পৰিষদে আয়োজন কৰা ১০ দিনীয়া কৰ্মশালাত যোগদান কৰিছো। তাত নৃত্য আৰু নাটকত মই ভাগ লৈছিলো। তাৰ পৰা মই নতুন কথা শিকিব পালো, নতুন নতুন ছাৰ- বাইদেউক লগ পাইছো।
বন্ধত তই ক’ত ক’ত ফুৰিলি জনাবি। আনন্দেৰে জনাও যে অহা ২৮ জুলাই সোমবাৰে মোৰ জন্মদিন তাৰ বাবে তই উপস্থিত থাকিব লাগিব। অনুষ্ঠানৰ আয়োজন সন্ধিয়া কৰা হৈছে। কিন্তু তই ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিবি।
বহুত আনন্দ – স্ফূৰ্তি কৰিম। নাচ- গান আদি সকলো ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আশা ৰাখিছো তই আহিবি বুলি।
ধন্যবাদ
তোৰ বন্ধু
ৰিয়ান