চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

প্ৰিয় বন্ধু কুশল : আজিৰ চিঠিখন তোমালৈ লিখিছো গৰমৰ বন্ধৰ অভিজ্ঞতাৰ ভাগ-বাটোৱাৰা কৰিবলৈ

বিদ্যালয়ৰ গৰমৰ বন্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মই আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছো। ইয়াৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ, নিৰৱতা আৰু প্ৰাকৃতিক শোভাই মনক এক অপূৰ্ব শান্তি প্ৰদান কৰে

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
চিঠি 12

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলে আয়োজন কৰিছে চিঠি লেখা এই প্ৰতিযোগিতা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিযোগিতাত বহু সংখ্যক প্ৰতিযোগীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈছে। আজি এই প্ৰতিযোগিতাত হোজাই, গোসাঁইগাঁৱৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰৌজ পল্লৱে লিখা এই চিঠিখন আগবঢ়োৱা হৈছে....

Advertisment

প্ৰিয় বন্ধু কুশল,                                                        গোসাঁইগাঁও, হোজাই
মৰম ল’বা।                                                             ৭-৭-২০২৫
আশা কৰো- তুমি সুস্থ আৰু ভালেই আছা। আজিৰ চিঠিখন তোমালৈ লিখিছো গৰমৰ বন্ধৰ অভিজ্ঞতাৰ ভাগ-বাটোৱাৰা কৰিবলৈ।

বিদ্যালয়ৰ গৰমৰ বন্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মই আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছো। ইয়াৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ, নিৰৱতা আৰু প্ৰাকৃতিক শোভাই মনক এক অপূৰ্ব শান্তি প্ৰদান কৰে। প্ৰতিদিনে পুৱা উঠি চৰাইৰ শুৱলা মাত শুনি দিন আৰম্ভ কৰাটো বৰ আনন্দদায়ক।

আত্মীয় আৰু বন্ধু- বান্ধৱীৰ সৈতে সময় কটাই থকাৰ উপৰিও মই গছপুলি ৰোৱা আৰু পুথি পঢ়াত বিশেষ মন দিছো। আজিলৈ সামৰো দেই। তুমি এই বন্ধত কি কৰি আছা তোমাৰ অভিজ্ঞতা জানিবলৈ অপেক্ষা কৰি থাকিলো। 

ইতি,
তোমাৰ বন্ধু
ৰৌজ পল্লৱ
অষ্টম শ্ৰেণী, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, গোসাঁইগাঁও।

চিঠি লিখা প্ৰতিযোগিতা