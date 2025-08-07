চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ককা : তোমাৰ মুখৰ শিয়াল, হাতী আদিৰ সাধুকেইটা শুনিবলৈ মই অধিৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছো

ককা, এই কৃত্ৰিমতাৰ নগৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত থাকি মোৰ গাঁৱলীয়া সহজ- সৰল পৰিৱেশটোলৈ বৰকৈয়ে মনত পৰিছে আৰু কি জানা তোমাৰ মুখৰ সেই শিয়াল, হাতী আদি জীৱ- জন্তুৰ সাধুকেইটা শুনিবলৈ মই অধিৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছো। 

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলে আয়োজন কৰিছে চিঠি লেখা এই প্ৰতিযোগিতা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিযোগিতাত বহু সংখ্যক প্ৰতিযোগীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈছে। আজি এই প্ৰতিযোগিতাত, লখিমপুৰ জিলাৰ জৰাবাৰীৰ দিগন্ত বৰাই লিখা এই চিঠিখন আগবঢ়োৱা হৈছে....

শ্ৰী হৰি
পূজনীয়                                                                                                         তাৰিখ- ২৪-০৬-২০২৫ 
      ককা,
পোন প্ৰথমে মোৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰিব। মই কুশলে আছো। আশা কৰোঁ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত আপুনিও কুশলে আছে। 

মোৰ বাৰ্ষিক পৰীক্ষালৈ মাজত মাথো এসপ্তাহে আছে। ঈশ্বৰৰ লগতে তোমাৰ আশীৰ্বাদত মোৰ পঢ়া- শুনা বহু পৰিমাণেই আগবাঢ়িছে। পৰীক্ষা শেষ কৰি আৰু মই ৰৈ নাথাকো। তুমি কিন্তু মোক নিবলৈ আহিব লাগিব। তেনেহ’লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো। নেদেখাজনে তোমাক কুশলে ৰাখক। 

ইতি,
তোমাৰ নাতি
দিগন্ত বৰা
গাঁও আৰু ডাকঘৰ- জৰাবাৰী
ডাক সূচকাংক- ৭৮৪১৬৪
জিলা – লখিমপুৰ।

