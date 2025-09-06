বৰ বিষ হয়! মই প্ৰথমখন যুঁজতে হাৰিলো, ক্ষমা কৰিবঃ বক্সিং জগতৰ বহু আঁৰৰ কথা লিখিলে লাভলীনাই...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ইংলেণ্ডৰ লিভাৰপুলত অনুষ্ঠিত বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰথমখন খেলতে পৰাস্ত হ'ল লাভলীনা বৰগোহাঁই। তুৰস্কৰ বক্সাৰ ইচিলদাৰ বুশ্ৰাৰ হাতত ৫-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় ভাৰত লাভলীনা। এই পৰাজয়ৰ পাছতে লাভলীনাত সামাজিকম মাধ্যমত লিখিলে এক আৱেগিক আৰু ক্ষোভ মিশ্ৰিত এক লেখা।
লাভলীনাই লিখিছে- এবছৰ সময় আঁতৰত থকাৰ পিছত মই মোৰ প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ভৰি দিছিলো। মই
মোৰ প্ৰথম যুঁজখনতে পৰাস্ত হৈছো। বৰ বিষ হয়💔। ক্ষমা কৰিব, এইবাৰো মই একো কৰিব নোৱাৰিলেো।'
ইংৰাজীত লিখা পোষ্টটোত লাভলীনাই লগতে লিখিছে- কিন্তু সকলোৱে জানে মই সদায় মোৰ ভাল প্ৰশিক্ষণৰ বাবে যুঁজ দি আহিছো। মই কোনো বিলাসীতা দাবী কৰো, মাত্ৰ বিচাৰো ভাল প্ৰশিক্ষণ। মই মোৰ বৰ্তমানৰ প্ৰশিক্ষক আৰু দলৰ সদস্য সকলক দোষ দিয়া নাই। তেওঁলোকে মোক সদায় সমৰ্থন কৰি আহিছে। মোক সদায় সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে।
লাভলীনাই আৰু লিখিছে- তেওঁলোকে নিজৰ ১০০% দিলে, আৰু মইও প্ৰতিবাৰেই মোৰ ১০০% দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কিন্তু
নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ সদায় অলপ বেছি সময় লাগে। টকিঅ’ অলিম্পিকৰ আগতে আমাৰ উপযুক্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰ আছিল। মই আগতেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশিক্ষণৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ। কিন্তু পেৰিছ অলিম্পিকৰ আগতে মই প্ৰতিযোগিতা অতি কম আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰৰ এক্সপ’জাৰ অতি কম পাইছিলোঁ।
ভাল স্পাৰিং পাৰ্টনাৰ অবিহনে মই নিজকে কেনেকৈ উন্নত কৰি থাকিব পাৰিম বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে লাভলীনাই। তেওঁ লিখিছে-
আনকি পেৰিছ অলিম্পিকতো মই অকলে থিয় হৈ আছিলো। বাৰে বাৰে নিজকে প্ৰমাণ কৰিব লগা হয়। আৰু সকলোৱে জানে— ক্ৰীড়াত মানসিক শক্তিৰ গুৰুত্ব শাৰীৰিক শক্তিৰ দৰেই। তথাপিও মোৰ দেশক সকলোখিনি দিয়াৰ পিছতো মই প্ৰয়োজনীয় প্ৰশিক্ষণ বা প্ৰশিক্ষক সদায় কিয় নাপাওঁ। প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিখন যুঁজতে অসুবিধাবোৰ অকলে পাৰ হৈ যাওঁ। মোৰ দেশৰ বাবে মোৰ সকলোখিনি দিয়াৰ পিছত, এতিয়াও মূৰ তললৈ নমাই খোজ কঢ়াটো ঠিকেই আছেনে? যিয়েই নহওক— প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো, মই পুনৰ উঠিম। যিকোনো পৰিস্থিতিত মই যুঁজিম। 🥊❤️
লাভলীনাৰ সেই বিশেষ পোষ্টতো আছিল এনেধৰণৰঃ-