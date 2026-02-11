RSCOM-ৰ দ্বিবাৰ্ষিক জাৰ্নেল ‘ৰয়েল হেৰাল্ড’ উদ্বোধন

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : অসম ৰয়েল গ্ল’বেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰয়েল স্কুল অৱ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড মিডিয়া (RSCOM)-এ বুধবাৰে UNI নিউজ এজেন্সী সেৱা আৰম্ভ কৰে। যিটো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ত এইধৰণৰ নিউজ এজেন্সী সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয়।
আজি বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত RSCOM-ৰ দ্বিবাৰ্ষিক জাৰ্নেল “ৰয়েল হেৰাল্ড”-ৰ প্ৰথম সংখ্যাও উদ্বোধন কৰা হয়। অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথি হিচাপে দ্য অসম ট্ৰিবিউনৰ উপ-সম্পাদক মনীশ গোস্বামী, বিশেষ অতিথি হিচাপে পিটিআইৰ ব্যুৰ’ চিফ দুৰ্বা ঘোষ, RGU-ৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেছৰ এ. কে. বুঢ়াগোহাঁই, RSCOM-ৰ বিশিষ্ট অধ্যাপক প্ৰফেছৰ পি. জে. বৰুৱাৰ লগতে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে।
উপস্থিত ৰাইজক স্বাগতম জনাই প্ৰফেছৰ পি. জে. বৰুৱাই কয়, “উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা UNI নিউজ এজেন্সী সেৱাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এখন সংবাদ কক্ষ বা টেলিভিছন চেনেলৰ ছেটেলাইট নিউজ ৰুমৰ দৰে কম্পিউটাৰত সৰ্বশেষ সংবাদ ডাউনল’ড কৰা, সম্পাদনা কৰা, শিৰোনাম দিয়া আৰু সংবাদ পৃষ্ঠা বা টিভি বুলেটিনত সংযোজন কৰাৰ ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব। অনাগত সময়ত আমাৰ লক্ষ্য হৈছে RSCOM-ক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মিডিয়া শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা—যেনেদৰে পুণেৰ Symbiosis আৰু দিল্লীৰ Jamia Millia পৰিচিত।”
নিজ ভাষণত উপাচাৰ্য প্ৰফেছৰ এ. কে. বুঢ়াগোহাঁইয়ে কয়, “নিউজ এজেন্সী সেৱাৰ সৈতে পৰিচয় আৰু ব্যৱহাৰিক দক্ষতাই আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত আত্মবিশ্বাস আৰু যোগ্যতা বৃদ্ধি কৰিব, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত মিডিয়া উদ্যোগৰ চাকৰিৰ প্ৰয়োজনীয়তা সফলভাৱে মোকাবিলা কৰিব পাৰিব। RSCOM-ৰ পৰা লাভ কৰা গণসংযোগৰ ডিগ্ৰীয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানৰ লগতে বাস্তৱ সময়ত সংবাদ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ব্যৱহাৰিক দক্ষতাৰ গুৰুত্ব বহন কৰিব।”
RSCOM-ৰ বিভাগীয় জাৰ্নেল ‘ৰয়েল হেৰাল্ড’ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নিৰলস প্ৰচেষ্টা আৰু অনুষদ সদস্যসকলৰ দিহা-নিৰ্দেশনাৰ ফল। এই জাৰ্নেলত বিগত ছয় মাহত RGU আৰু ইয়াৰ মিডিয়া বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যকলাপসমূহ লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে। এই দ্বিবাৰ্ষিক জাৰ্নেল বছৰত দুবাৰকৈ—জানুৱাৰী আৰু জুলাই মাহত প্ৰকাশ পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
এই জাৰ্নেলৰ লক্ষ্য হৈছে RGU-ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক সংবাদ প্ৰতিবেদন, সম্পাদনা, ফটোগ্ৰাফী, শিৰোনাম ৰচনা আৰু পৃষ্ঠা নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰা। অনুষ্ঠানটো RSCOM-ৰ বিভাগীয় মূৰব্বী আৰু সহকাৰী অধ্যাপিকা ড. ফ্লৰেন্স ৰাভাই আগবঢ়োৱা ধন্যবাদ জ্ঞাপনেৰে সামৰণি মাৰে।