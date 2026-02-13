আহি আছে নতুন নোটঃ আপোনাৰ জেপত থকা ১০০টকীয়া আৰু ৫০০টকীয়া নোট হৈ পৰিব অচল!

ডিজিটেল ডেস্কঃ নকল নোটৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবলৈ ৰিৰ্জাভ বেংকে গ্ৰহণ কৰিছে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। কিছু সলনি হ'ব ১০০টকীয়া আৰু ৫০০টকীয়া নোট! ৰিজাৰ্ভ বেংকে এই দুয়োটা মুদ্ৰাৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ মানদণ্ড আৰু অধিক কঠোৰ কৰিছে। শীঘ্ৰে বজাৰত দেখা পাব নতুন ১০০ আৰু ৫০০ টকীয়া নোট। অৱশ্যে ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ’ল ইতিমধ্যে প্ৰচলিত ১০০ আৰু ৫০০ টকীয়া নোটৰ কি হ’ব? এই নোটসমূহ বৈধ হৈ থাকিব নে প্ৰচলনৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ’ব?
আহি আছে নতুন নোটঃ আপোনাৰ জেপত থকা ১০০টকীয়া আৰু ৫০০টকীয়া নোট হৈ পৰিব অচল!
ডিজিটেল পেমেণ্টৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ১০০ আৰু ৫০০ টকীয়া নোটৰ নিৰাপত্তা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে বুলি আৰ বি আইয়ে উল্লেখ কৰিছে। আৰ বি আইয়ে কয় যে ডিজিটেল পেমেণ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতো খুচুৰা বজাৰ, গ্ৰাম্য লেনদেন, পৰিবহণ, আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ত নগদ ধনৰ প্ৰচুৰ ব্যৱহাৰ হৈয়েই আছে।
এই কাৰণেই আৰ বি আইয়ে সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত ১০০ আৰু ৫০০ টকীয়া নোটৰ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি কৰিছে। অৱশ্যে বৰ্তমানৰ নোটসমূহ নিষিদ্ধ কৰিব নে বিমুদ্ৰাকৰণ কৰিব সেই কথা উল্লেখ কৰা নাই আৰ বি আইয়ে। দৈনিক লেনদেনত সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত নোট হ’ল ১০০ আৰু ৫০০ টকীয়া নোট।
এই নোটবোৰ শাক-পাচলিৰ দোকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইন্ধনলৈকে সকলো কামতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰ বি আইৰ মতে দীৰ্ঘম্যাদী মুদ্ৰা নিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁলোকক অধিক শক্তিশালী কৰিব লাগিব। নোটৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই কাৰণেই নতুন মহাত্মা গান্ধী ছিৰিজৰ জৰিয়তে আৰ বি আইয়ে জাল ব্যৱসায় ৰোধ কৰিবলৈ কিছু নিৰাপত্তা বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি কৰিছে।
এই নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে ৱাটাৰমাৰ্ক, মাইক্ৰ’প্ৰিণ্টিং, আৰু উন্নত চিয়াঁহী। প্ৰাক্তন বেংকাৰ সুব্ৰমণিয়ামে কয় যে কেৱল আৰ বি আইয়েই নহয়, বিশ্বৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকসমূহেও নিজৰ মুদ্ৰাৰ উন্নতি সাধন কৰিছে। আৰ বি আইৰ পৰা পোৱা ইংগিত অনুযায়ী ১০০ টকীয়া নোটখন সম্পূৰ্ণৰূপে নতুনকৈ ডিজাইন কৰা হোৱা নাই যদিও কিছু উন্নতি হৈছে।
নোটখনৰ প্ৰিন্টিং কনট্ৰাষ্ট আৰু চিয়াঁহীৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰা হৈছে, যাৰ ফলত বাৰে বাৰে ভাঁজ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিলেও টোকাটো যাতে সোনকালে বেয়া নহয়। ৱাটাৰমাৰ্ক আৰু নিৰাপত্তাৰ সূত্ৰৰ স্পষ্টতাও উন্নত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত বিশেষকৈ গ্ৰাম্য আৰু অৰ্ধনগৰীয়া অঞ্চলত প্ৰকৃত টোকা চিনাক্ত কৰাটো সহজ হৈ পৰিছে।
বিষয়াসকলে কয় যে ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে নোটখনৰ আয়ুস বৃদ্ধি কৰা। লেতেৰা বা জীৰ্ণ নোটৰ সঘনাই বিনিময় কৰিলে ছপা আৰু লজিষ্টিক খৰচ বৃদ্ধি পায়। ৫০০ টকীয়া নোটখন বেছিভাগেই চিকিৎসাৰ খৰচ, শিক্ষাৰ মাচুল, বাল্ক ক্ৰয় আদি বৃহৎ লেনদেনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
২০২৬ চনৰ আপডেটৰ অধীনত ডিজাইন উপাদানসমূহক ভালদৰে সংহত কৰা হৈছে, ৰঙৰ একাকাৰীতা উন্নত কৰা হৈছে, আৰু মাইক্ৰ'-প্ৰিণ্টিং আৰু অধিক উন্নত কৰা হৈছে। অৱশ্যে ডিজাইনৰ গাঁথনি একেই থাকিব। বেংকৰ বিষয়াসকলে কয় যে কেছ মেচিন আৰু এটিএম পুৰণি আৰু নতুন দুয়োটা নোট গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু, আৰু এই পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত কোনো সমস্যাৰ আশা কৰা হোৱা নাই।