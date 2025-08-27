চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়

বিশ্বৰ সবাতোকৈ দামী গায়িকাৰ বিয়া! দৰাই পিন্ধালে ৫কোটি টকীয়া আঙুঠি...

পেচাদাৰী ফুটবলাৰ ট্ৰেভিছ মাইকেল কেলচিৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ বিশ্বৰ ধনী মহিলা সংগীত পৰিচালক তথা কন্ঠশিল্পী টেইলৰ ছুইফ্ট। অচিৰেই এই বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
anuhh

ডিজিটেল ডেস্কঃ পেচাদাৰী ফুটবলাৰ ট্ৰেভিছ মাইকেল কেলচিৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ বিশ্বৰ ধনী মহিলা সংগীত পৰিচালক তথা কন্ঠশিল্পী টেইলৰ ছুইফ্ট। অচিৰেই এই বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত দেশ-বিদেশৰ বহু প্ৰখ্যাত লোকে অংশ গ্ৰহণ কৰিব।

Advertisment

ujjd

এই বিয়াখনক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা। ট্ৰেভিছ মাইকেল কেলচিয়ে টেইলৰ ছুইফ্টক পিন্ধোৱা আঙুঠিটোৰ দামেই প্ৰায় ৫কোটি টকাৰ। আনফালে কইনাই দৰাক উপহাৰ দিছে ১৬লাখ টকাৰ এটা ঘড়ী।

dddd

উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে দুয়োগৰাকী মাজত সম্পৰ্কৰ আৰম্ভ হৈছিল ২০২৩চনৰ পৰা। টেইলৰ ছুইফ্ট হৈছে বিশ্ব তথা আমেৰিকাৰ সবাতোকৈ দামী গায়িকা। ছুইফ্টক উপহাৰ দিয়া আঙুঠিটোৰ দাম প্ৰায় ৪.৮৩কোটি। ২০০বছৰ পুৰণি হীৰাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই আঙুঠিটো। 

ujjjd

আমেৰিকা