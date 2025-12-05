চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ৰাজ্যত অব্যাহত হাতী-মানুহৰ সংঘাত

বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত স্থানীয় ৰাইজ

Asomiya Pratidin
  • ৰাজ্যখনত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ 
  • দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতী-মানুহৰ সংঘাতো
  • লংকা কৃষ্ণ নগৰতো অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰপ
  • ফটকা ফুটাই হাতী খেদাত ব্যস্ত গাঁৱৰ ৰাইজ
  • বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত স্থানীয় ৰাইজ            

হাতী মানুহৰ সংঘাত লংকা হাতীৰ উপদ্ৰৱ