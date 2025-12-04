লংকা-লামডিং সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীৰ অভিযান

New Update
- লংকা-লামডিং সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উদালী তিনিআলীত গাঞ্জাসহ আটক দুজন লোক
- উদালী আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী বিষয়া বিজয় কৃষ্ণ দাসৰ নেতৃত্বত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান
- এখন অ'টোৰ পৰা ৮ পেকেটত থকা ২০ কেজি ২৭ গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ
- আটকাধীন লোক দুজন ক্ৰমে ৰনধীৰ ঘোষ আৰু ভোলানাথ পাল
- ৰনধীৰৰ ঘৰ লংকাৰ জুঠাংবস্তিৰ লগতে ভোলানাথৰ ঘৰ হোজাইত বুলি জানিব পৰা গৈছে
- গাঞ্জাখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা নগাওঁ নিয়া পৰিকল্পনা কৰিছিল সৰবৰাহকাৰী দুটাই
- বৰ্তমান দুয়োকে লংকাৰ উদালী পহৰা চকীত ৰাখি আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে