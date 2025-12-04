চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

লংকা-লামডিং সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীৰ অভিযান

এখন অ'টোৰ পৰা ৮ পেকেটত থকা ২০ কেজি ২৭ গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ  

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
image
  • লংকা-লামডিং সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উদালী তিনিআলীত গাঞ্জাসহ আটক দুজন লোক 
  • উদালী আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী বিষয়া বিজয় কৃষ্ণ দাসৰ নেতৃত্বত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান 
  • এখন অ'টোৰ পৰা ৮ পেকেটত থকা ২০ কেজি ২৭ গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ  
  • আটকাধীন লোক দুজন ক্ৰমে ৰনধীৰ ঘোষ আৰু ভোলানাথ পাল
  • ৰনধীৰৰ ঘৰ লংকাৰ জুঠাংবস্তিৰ লগতে ভোলানাথৰ ঘৰ হোজাইত বুলি জানিব পৰা গৈছে
  • গাঞ্জাখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা নগাওঁ নিয়া পৰিকল্পনা কৰিছিল সৰবৰাহকাৰী দুটাই
  • বৰ্তমান দুয়োকে লংকাৰ উদালী পহৰা চকীত ৰাখি আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে
লংকা