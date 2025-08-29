আৰ জি নাৰ্ছিংহোমক সুৰক্ষা দিয়াৰ অপচেষ্টা! ঠেলামৰা ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা হেৰাল ভূমিৰ তথ্য

ডিজিটেল সংবাদ,তেজপুৰঃ অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আইন ধূলিস্যাৎ কৰি মুকলিকৈয়ে একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বিয়াগোম ভূমি কেলেংকাৰীৰ ভূ-স্বৰ্গত পৰিণত হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়। ইমানেই নহয় নিশাটোৰ ভিতৰতে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি অবৈধভাৱে পুঁজিপতি ব্যৱসায়ীৰ স্বাৰ্থত জধেমধে শ্ৰেণীপৰিৱৰ্তন কৰাটো ঠেলামৰাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কাৰনে তেনেই এক সাধাৰন ঘটনালৈ পৰিণত হৈছে।
এনে সময়তে অতি ৰহস্যজনকভাৱে ঠেলামৰা চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ২০২৪ বৰ্ষত মুকলি হোৱা আৰ জি নামৰ এখন বিশাল নাৰ্ছিংহোমৰ বিপৰীতে থকা ভূমি নামজাৰীৰ সকলো নথিপত্ৰৰ লগতে মেপ আৰু দাগ নম্বৰ-পট্টা নম্বৰ আদি অন্তৰ্ধান হোৱাৰ বিস্ফোৰক তথ্য, আৰ টি আইৰ অধীনত পোহৰলৈ আহিছে। উল্লেখ্য যে অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ তেজপুৰৰ সাংবাদিক দিব্যজ্যোতি নাথে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত ২১/০৫/২০২৫ তাৰিখে ঠেলামৰা তিনিআলিত স্থাপন কৰা অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা সম্পন্ন আৰ জি নাৰ্ছিংহোমৰ স্থাপন সন্দৰ্ভত ঠেলামৰা চক্ৰ বিষয়াৰ পৰা দাগ নং, পট্টা নংসহ নামজাৰিকে ধৰি শোণিতপুৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকৰ পৰা বিভাগীয় নীতি নিৰ্দেশনা আৰু অনুমতিৰ তথ্য আদি বিচাৰি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছিল।
সেই অনুসৰি স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰয়োজনীয় তথ্য সমূহ প্ৰদান কৰে যদিও ঠেলামৰাৰ চক্ৰ বিষয়া হিমাদ্ৰী বৰাই এমাহ পাৰ হোৱাৰ পিছতো উক্ত তথ্য প্ৰদান নকৰাত সাংবাদিক নাথে আপীল আবেদন জনায়। এইক্ষেত্ৰত জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত তথা তথ্য আয়ুক্ত তাহিৰ আলমে শুনানি গ্ৰহন কৰি চক্ৰ বিষয়া হিমাদ্ৰী বৰাই তথ্য প্ৰদানক লৈ বহু অজুহাত দেখুওৱাৰ পিছতো ২৭ আগষ্টত আৰ জি নাৰ্ছিংহোমৰ সকলো তথ্যপাতি আবেদনকাৰীক দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে।
সেই মতে ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া হিমাদ্ৰী বৰাই আৰ জি নাৰ্ছিংহোমক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি ভূমি কেলেংকাৰী ঢাকি ৰখাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাৰে প্ৰদান কৰা তথ্য দেখি জিলা তথ্য আয়ুক্ত তাহিৰ আলমৰ লগতে আন সকলোৰে চকু কপালত উঠে। এইক্ষেত্ৰত চক্ৰ বিষয়া হিমাদ্ৰী বৰাই THRC - 06/ RTI/2024/544 নং যোগে প্ৰদান কৰা তথ্য চৰকাৰী তথ্য মতে আৰ জি নাৰ্ছিংহোম স্থাপন হোৱা ভূমিখণ্ডৰ বিপৰীতে মেপ মানচিত্ৰ নাই আৰু নিৰ্দিষ্ট ভূমিৰ দাগ নম্বৰো দিব পৰা নগ’ল বুলি উল্লেখ কৰে।
আশ্বৰ্যজনক বিষয় এয়ে যে নাৰ্ছিংহোমখনৰ ভূমিৰ তথ্য দিব নোৱাৰা চক্ৰ বিষয়া হিমাদ্ৰী বৰাই অতি কৌশলেৰে কেইবাসহস্ৰাধিক লোকৰ নাম থকা এক বৃহৎ অঞ্চলক সামৰি ৭৬ পৃষ্ঠাৰ জমাবন্দী পত্ৰহে প্ৰদান কৰে। এইক্ষেত্ৰত আৰ জি নাৰ্ছিংহোম স্থাপন কৰা ভূমি প্ৰথমে প্ৰকৃততে দমাটি নে কৃষি ভূমি নে ভাল বাৰী মাটি,নে বাণিজ্যিক ভূমিৰ আছিল সেয়া দাগ নম্বৰ, পট্টা নম্বৰ আৰু পূৰ্বৰ চিতাবহীৰ মেপতে ওলাই পৰিব।
ইফালে এই ঘটনাই স্বাভাবিকতেই নাৰ্ছিংহোমখন স্থাপনৰ পূৰ্বে নিৰ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত কোনো দুৰ্নীতি তথা খেলিমেলি আৰু অনিয়মক যিকোনো প্ৰকাৰে ঢাকি ৰখাৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা বুলিয়েই ওলাই পৰিছে। ইয়াৰোপৰি নামজাৰিৰ তথ্য হেৰুৱাৰ ঘটনাই পূৰ্বৰে পৰাই কাৰ্যালয়টোত চলি অহা দুৰ্নীতিৰ স্বৰূপটোকে সম্পূৰ্ণৰূপে উদঙাই দিছে।
এইক্ষেত্ৰত নামজাৰিৰ লগতে মাটিৰ কোনো দাগ নম্বৰ, পট্টা নম্বৰ আদি নোহোৱাকৈ চক্ৰ বিষয়া,জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে ঠেলামৰা তিনিআলিত আৰ জি নাৰ্ছিংহোমখন স্থাপন কৰিবলৈ ভূমিৰ কেনে তথ্যৰ আধাৰত অনুমতি প্ৰদান কৰিলে সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। ইফালে বহু কোটি টকা খৰচ কৰি এগৰাকী মহিলাই ঠেলামৰাত ৰাজ অট্টালিকাৰ দৰে নিৰ্মাণ কৰা কেইবামহলীয়া আৰ জি নাৰ্ছিংহোমখনে আৰম্ভণিৰ পৰাই বিভিন্ন নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি অহাৰ পিছতো আজিলৈকে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহন কৰা নাই।
উল্লেখ্য যে শোণিতপুৰ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰদান কৰা তথ্য মতে লেতেৰা আৱৰ্জনা, বেণ্ডেজ, চিৰিঞ্জ আৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত ওলোৱা সা-সামগ্ৰীবোৰ দাহন কৰিবলৈ বাধ্যতামূলকভাৱে থাকিবলগীয়া অত্যাধুনিক ইনচিনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থাও নাই উক্ত নাৰ্ছিংহোমখনত।