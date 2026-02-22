চাবস্ক্ৰাইব কৰক

লামডিঙত ক্রমাৎ‍ বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্রৱ...

লামডিঙত ক্রমাৎ‍ বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্রৱ। বিধানপল্লী মনসাবাৰীত বিভাস চন্দ্র দেৰ ঘৰত চোৰৰ লুটপাত। নগদ ৫০হাজাৰ টকাৰ লগতে সোণৰ অলংকাৰ লুট। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত সংঘটিত এই ঘটনা।

Asomiya Pratidin
