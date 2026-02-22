লামডিঙত ক্রমাৎ‍ বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্রৱ...

&quot; \u09b2\u09be\u09ae\u09a1\u09bf\u0999\u09a4 \u0995\u09cd\u09b0\u09ae\u09be\u09ce\u200d \u09ac\u09c3\u09a6\u09cd\u09a7\u09bf \u09aa\u09be\u0987\u099b\u09c7 \u099a\u09cb\u09f0\u09f0 \u0989\u09aa\u09a6\u09cd\u09b0\u09f1\u0964 \u09ac\u09bf\u09a7\u09be\u09a8\u09aa\u09b2\u09cd\u09b2\u09c0 \u09ae\u09a8\u09b8\u09be\u09ac\u09be\u09f0\u09c0\u09a4 \u09ac\u09bf\u09ad\u09be\u09b8 \u099a\u09a8\u09cd\u09a6\u09cd\u09b0 \u09a6\u09c7\u09f0 \u0998\u09f0\u09a4 \u099a\u09cb\u09f0\u09f0 \u09b2\u09c1\u099f\u09aa\u09be\u09a4\u0964 \u09a8\u0997\u09a6 \u09eb\u09e6\u09b9\u09be\u099c\u09be\u09f0 \u099f\u0995\u09be\u09f0 \u09b2\u0997\u09a4\u09c7 \u09b8\u09cb\u09a3\u09f0 \u0985\u09b2\u0982\u0995\u09be\u09f0 \u09b2\u09c1\u099f\u0964 \u0998\u09f0\u09a4 \u0995\u09cb\u09a8\u09cb \u09a8\u09a5\u0995\u09be\u09f0 \u09b8\u09c1\u09af\u09cb\u0997\u09a4 \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u098f\u0987 \u0998\u099f\u09a8\u09be\u0964 \u0998\u099f\u09a8\u09be \u09b8\u09a8\u09cd\u09a6\u09f0\u09cd\u09ad\u09a4 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09f0 \u09a4\u09a6\u09a8\u09cd\u09a4 \u0986\u09f0\u09ae\u09cd\u09ad\u0964 &quot;