লখিমপুৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন

ডিজিটেল সংবাদ, লখিমপুৰঃ গ্ৰন্থৰ প্ৰতি পঢ়ুৱৈৰ ধাউতি বৃদ্ধি কৰা ,নতুন প্ৰজন্মক গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰা ,কিতাপ পঢ়াৰ বৌদ্ধিক আন্দোলন এটা গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যৰে লখিমপুৰত আজি বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম খন বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়। জীৱন্ত শইকীয়া নামৰ লখিমপুৰৰ আজাদৰ গ্ৰন্থনুৰাগী যুৱকৰ উদ্যোগত এই গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছে।
বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঞি দেৱৰ জন্মদিন উপলক্ষত লখিমপুৰত জনৈহিতৈষী পুথিভঁৰালৰ বেনাৰত আয়োজন কৰিছে বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলা ৷ গ্ৰন্থ মেলা উদ্বোধনৰ পূৰ্বে প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঞিলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয়। একেদৰে যুৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰব অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে সাংবাদিক বুবুল হাজৰিকা আৰু লখিমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ সুৰজিৎ ভূঞাই।
ইয়াৰ পিছতে লখিমপুৰৰ আজাদত জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত পুৱা ১১ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় এই জুবিন গাৰ্গ বিনামূলীয়া গ্ৰন্থ মেলা। প্ৰায় ২০ হাজাৰ পঢ়ুৱৈক বিনামূলীয়াকৈ গ্ৰন্থ যোগান ধৰা হৈছে এই গ্ৰন্থমেলাত ৷ মজুত কৰা হৈছে শৈক্ষিক ,বিদ্যায়তনিক আৰু সকলো দিশৰ প্ৰায় ৪০ হাজাৰ গ্ৰন্থ ৷
উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্ৰন্থমেলাখন উদ্বোধন কৰে প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়াই। ভাষণ প্ৰসংগত নিতুমণি শইকীয়াই এই গ্ৰন্থমেলাক বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম আৰু অভিনৱ ধাৰণাৰ এক বৌদ্ধিক আন্দোলন বুলি উল্লেখ কৰে ৷