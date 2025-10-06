চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জামুগুৰিহাটৰ তৌভঙা বনিক সন্থাৰ উদ্যোগত ৰাইজৰ সহযোগত শ্ৰীশ্ৰীলক্ষ্মী পূজা উদযাপন...

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাটঃ জামুগুৰিহাটৰ  তৌভঙা বনিক সন্থাৰ উদ্যোগত স্হানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আজি শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূঁজা উদযাপন কৰা হয় । সন্ধিয়াৰে  পৰাই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ তথা পুৰুষ মহিলা আৰু যুৱক যুৱতী সকলে ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী  মা লক্ষ্মীক পূঁজা অৰ্চনা কৰি সকলোৰে মংগল কামনা কৰে । ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মা লক্ষ্মীৰ শ্ৰী চৰণত আশিষ লোৱা দেখা যায়৷

অসমীয়াৰ হৃদয়ৰ অতিকে আপোন শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অবিহনেই এইবাৰ পূঁজা বিষাদ মনেৰে  উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হয়৷ কেৱল ধৰ্ম্মীয় ৰিতিনীতিৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে প্ৰাৰ্থনা জনোৱা দেখা যায়৷ উদযাপন কমিটিয়ে পূঁজা মণ্ডপৰ আগত  থোৱা অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত পূষ্পাঞ্জলী অৰ্পনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে জুবিন অনুৰাগী ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে৷

জামুগুৰিহাট