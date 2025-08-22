ভাৰতত স্থাপন হ'ব অত্যাধুনিক এ আই লেব...

ডিজিটেল ডেস্কঃ তথ্য-প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰখনত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান কিণ্ড্ৰিলে ভাৰতক লৈ কৰিছে বিশেষ এক পৰিকল্পনা। অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰযুক্তিৰ আন্তঃগাঁথনি আধুনিকীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কিণ্ড্ৰিলে ভাৰতত বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে।
অহা তিনি বছৰত ২.২৫ বিলিয়ন ডলাৰৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অংশ হিচাপে কিণ্ড্ৰিলে ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু প্ৰতিভা বিকাশ আৰু ভাৰততএআইলেব স্থাপন কৰি বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশখনত কোম্পানীটোৰ প্ৰভাৱ সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে।
কিণ্ড্ৰিলৰ অধ্যক্ষ আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মাৰ্টিন শ্ৰ’টাৰে কয় যে, “কিণ্ড্ৰিল আমাৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এক গৌৰৱান্বিত, বিশ্বাসযোগ্য অংশীদাৰ আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ লাখ লাখ কিণ্ড্ৰিলৰ পছন্দৰ নিয়োগকৰ্তা। “আমি আমাৰ লোকসকলক অধিক বিকশিত কৰিবলৈ, আমাৰ কাৰিকৰী ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ আৰু বৃদ্ধি, উদ্ভাৱন আৰু সুযোগক সমৰ্থন কৰিবলৈ সম্প্ৰদায়ৰ অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ।”
কিণ্ড্ৰিলৰ পৰিকল্পিত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিতৰত আছে বেংগালুৰুত এআই ইনোভেচন লেব স্থাপন কৰা, এআইৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে জড়িততা গভীৰ কৰা, আইটি প্ৰতিভা বিকাশ কৰা, আৰু প্ৰায় ২ লাখ নাগৰিকৰ বাবে ডিজিটেল প্ৰশিক্ষণত সহায় কৰা।
কোম্পানীটোৱে এআই চালিত পৰামৰ্শদাতা সেৱা আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে বেংগালুৰুত এআই ইনোভেচন লেব স্থাপন কৰিব। লেবত ব্যৱসায়ীসকলক এআই, চফট্ ৱেৰ আৰু প্লেটফৰ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং সমাধান গ্ৰহণ আৰু ৰূপায়ণ কৰাত সহায় কৰিবলৈ সহযোগিতামূলক সহ-সৃষ্টি অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰা ডাটা বিজ্ঞানী, পৰামৰ্শদাতা আৰু পেছাদাৰীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব।
ব্ৰিটেইন আৰু ছিংগাপুৰত কিণ্ড্ৰিলে স্থাপন কৰা এআই লেবৰ দৰেই বেংগালুৰু লেবেও ডাটা, ক্লাউড, এপ্লিকেচন আৰু প্লেটফৰ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিংকে ধৰি এআই আৰু সংশ্লিষ্ট প্ৰযুক্তিৰ দক্ষতা থকা পেছাদাৰীক নিযুক্তি আৰু প্ৰশিক্ষণ দিয়াত গুৰুত্ব দিব।