কোকৰাঝাৰৰ ফকিৰাগ্ৰামৰ পৰা নিৰুদ্দেশ কিশোৰ

কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ফকিৰাগ্ৰামৰ পৰা নিৰুদ্দেশ কিশোৰ। নিৰুদ্দেশ টোটপাৰা নিৱাসী দীপক নাথৰ সন্তান স্বপনীল নাথ ওৰফে বুবুল(১৬) ।

  • কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ফকিৰাগ্ৰামৰ পৰা নিৰুদ্দেশ কিশোৰ
  • নিৰুদ্দেশ টোটপাৰা নিৱাসী দীপক নাথৰ সন্তান স্বপনীল নাথ ওৰফে বুবুল(১৬) 
  • দেওবাৰে দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে কিশোৰজন
  • নিৰুদ্দেশৰ সময়ত পিন্ধনত আছিল জাম্পাৰ, লংপেণ্ট, ভৰিত চেন্দেল
  • কিশোৰ জনৰ লগত আছিল কলা ৰঙৰ এটা বেগ

  • প্ৰায় ৫ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চতাৰ, বগা বৰণৰ স্বপনীল এইবাৰ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল
  • স্বপনীল ওৰফে বুবুল ক'ত , কেনেকৈ ,কিয় নিৰুদ্দেশ হ'ল, সেয়া সাঁথৰ হৈ পৰিছে

  • কিশোৰজনৰ সন্ধান পালে অনুগ্ৰহ কৰি নিকটবৰ্তী থানা খবৰ দিয়াৰ আহ্বান পৰিয়ালৰ
  • যোগাযোগৰ কৰিব পাৰিব  7002923931, 9957345380 মোবাইল নম্বৰত
কোকৰাঝাৰ