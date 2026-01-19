কোকৰাঝাৰৰ ফকিৰাগ্ৰামৰ পৰা নিৰুদ্দেশ কিশোৰ

New Update
- কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ফকিৰাগ্ৰামৰ পৰা নিৰুদ্দেশ কিশোৰ
- নিৰুদ্দেশ টোটপাৰা নিৱাসী দীপক নাথৰ সন্তান স্বপনীল নাথ ওৰফে বুবুল(১৬)
- দেওবাৰে দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে কিশোৰজন
- নিৰুদ্দেশৰ সময়ত পিন্ধনত আছিল জাম্পাৰ, লংপেণ্ট, ভৰিত চেন্দেল
- কিশোৰ জনৰ লগত আছিল কলা ৰঙৰ এটা বেগ
- প্ৰায় ৫ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চতাৰ, বগা বৰণৰ স্বপনীল এইবাৰ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল
- স্বপনীল ওৰফে বুবুল ক'ত , কেনেকৈ ,কিয় নিৰুদ্দেশ হ'ল, সেয়া সাঁথৰ হৈ পৰিছে
- কিশোৰজনৰ সন্ধান পালে অনুগ্ৰহ কৰি নিকটবৰ্তী থানা খবৰ দিয়াৰ আহ্বান পৰিয়ালৰ
- যোগাযোগৰ কৰিব পাৰিব 7002923931, 9957345380 মোবাইল নম্বৰত