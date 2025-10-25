কোকৰাঝাৰত আৰক্ষী আৰু মাওবাদীৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি

New Update
- কোকৰাঝাৰৰ ছালাকাটিৰ নাদানগুৰি পাহাৰত গুলীয়াগুলি
- আৰক্ষী আৰু মাওবাদীৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি
- কোকৰাঝাৰৰ ৰে’ল লাইনত IED বিস্ফোৰণত জড়িত আছিল মাওবাদী
- মাওবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে
- পূৰ্ব পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই কোকৰাঝাৰত IED বিস্ফোৰণ মাওবাদীৰ
- বিস্ফোৰণত জড়িত ঝাৰখণ্ডৰ মাওবাদী এটাক চিনাক্ত আৰক্ষীৰ
- বিস্ফোৰণত মাওবাদী জড়িত থকাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও
- আৰক্ষীৰ গুলীত এটা মাওবাদী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ তথ্য
- আহত মাওবাদীটোক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম অসামৰিক চিকিৎসালয়ত
- চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় ধৃত মাওবাদীটোৰ