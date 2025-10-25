চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কোকৰাঝাৰত আৰক্ষী আৰু মাওবাদীৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি

কোকৰাঝাৰৰ ছালাকাটিৰ নাদানগুৰি পাহাৰত গুলীয়াগুলি। আৰক্ষী আৰু মাওবাদীৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি। কোকৰাঝাৰৰ ৰে’ল লাইনত IED বিস্ফোৰণত জড়িত আছিল মাওবাদী।

  • কোকৰাঝাৰৰ ছালাকাটিৰ নাদানগুৰি পাহাৰত গুলীয়াগুলি
  • আৰক্ষী আৰু মাওবাদীৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি
  • কোকৰাঝাৰৰ ৰে’ল লাইনত IED বিস্ফোৰণত জড়িত আছিল মাওবাদী
  • মাওবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে
  • পূৰ্ব পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই কোকৰাঝাৰত IED বিস্ফোৰণ মাওবাদীৰ

  • বিস্ফোৰণত জড়িত ঝাৰখণ্ডৰ মাওবাদী এটাক চিনাক্ত আৰক্ষীৰ
  • বিস্ফোৰণত মাওবাদী জড়িত থকাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও
  • আৰক্ষীৰ গুলীত এটা মাওবাদী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ তথ্য
  • আহত মাওবাদীটোক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম অসামৰিক চিকিৎসালয়ত
  • চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় ধৃত মাওবাদীটোৰ
