হাগ্ৰামা মহিলাৰী হুচিয়াৰ ধ্বনিৰে উত্তাল বিটিচি সচিবালয়ৰ চৌপাশ

বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বিটিচি সচিবালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ঘৰত গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে। 

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰতিবাদমুখী হৈ পৰিছে কোকৰাঝাৰ । বিটিচি সচিবালয়ত প্ৰৱেশ কৰি আচবাব লণ্ড ভণ্ড কৰিছে একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে। পৰিস্থিতি ইমানেই ভয়াৱহ যে প্ৰয়োজন হ'লে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ঘৰত গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ক্ষুদ্ধ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে।

দৰাচলতে, ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগত গঠন কৰা মন্ত্রী গোটে বিধানসভাত প্রতিবেদন দাখিল কৰিছিল।কিন্তু বিধেয়ক গৃহীত নোহোৱাৰ ফলত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে বড়েলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিটিচি সচিবালয়ত প্ৰৱেশ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে।

উল্লেখ্য যে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰী হুচিয়াৰ ধ্বনিৰে বিটিচি সচিবালয়ৰ চৌহদ উত্তাল কৰি তোলে । ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰণোজ পেগু আৰু ইউ জি ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধেও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে।

কেৱল ইমানতে শান্ত নাথাকি বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বিটিচি সচিবালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ঘৰত গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে। 


 

