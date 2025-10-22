চাবস্ক্ৰাইব কৰক

এই চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গক আকৌ হত্যা কৰিলেঃ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি

জুবিন গাৰ্গে জীৱিত কালতে গৰু বুলি আখ্যা দিয়া এজনক আজি নলবাৰীত পিঠিত ষ্টিকাৰ লগোৱাৰ দায়িত্ব দিছে। জুবিন গাৰ্গে তেওঁক গৰু বুলি আখ্যা দিছিল আৰু এতিয়া তেওঁ গৰু চোৰ ওলাল ....

Asomiya Pratidin
AP WEB sivsagar

ডিজিটেল সংবাদ, শিৱসাগৰ: বুধবাৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি,ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায়। জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰি তোলে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথ ৷

তিনিওটা সংগঠনে যোৱা ২০ নৱেম্বৰৰ পৰা ৪৮ ঘন্টীয়া অনশন কাৰ্য্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আছিল। আজি অনশন কাৰ্য্যসূচীৰ অন্ত পৰাৰ পাছতে চহৰৰ মাজমজিয়াৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদী মিচিল বাহিৰ কৰে ৷

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলত বিজেপি চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত বিস্ফোৰণ ঘটাই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই ৷

চৰকাৰে চৰকাৰৰ পৰা ন্যায় বিচৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰু আমিও জুবিন তুমিও জুবিন শ্ল’গানৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক সাৱধান হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই ৷

তেওঁ কয় যিটো দলৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য তথা পঞ্চায়ত পৰ্য্যায়লৈকে চলি আছে সেই দলটোৱে আজি ৰাজপথত নামি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিব লগা হৈছে । তেওঁলোকে প্ৰকৃত আৰু নকল জুবিন অনুৰাগীৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰি অসমৰ লাখ লাখ জনতাক উপহাস কৰিছে ৷

তেওঁ আৰু কয়, আজি বিজেপিয়ে প্ৰকৃত আৰু নকল জুবিন অনুৰাগীৰ সংজ্ঞা দি এটাই প্ৰমাণিত কৰিলে যে ইমান দিনে চৰকাৰখনে ভেঁকোভাওনা কৰি থকাৰ লগতে তদন্তৰ নামত নাটক কৰি আছিল ৷ জুবিন গাৰ্গে জীৱিত কালতে গৰু বুলি আখ্যা দিয়া এজনক আজি নলবাৰীত পিঠিত ষ্টিকাৰ লগোৱাৰ দায়িত্ব দিছে। জুবিন গাৰ্গে তেওঁক গৰু বুলি আখ্যা দিছিল আৰু এতিয়া তেওঁ গৰু চোৰ ওলাল ৷

জুবিন দা জীয়াই থাকোতে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীক বেহুদা বুলি আখ্যা দিছিল । চৰকাৰে চৰকাৰ ওফৰাই দিম বুলি কৈছিল । সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিনদাক কি ন্যায় দিব বুলিও প্ৰশ্ন কৰে বিদ্যুৎ শইকীয়াই ৷ লগতে শ্যামকানু মহন্তক নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ নামত কোন কোন চৰকাৰী বিভাগে ধন দিছিল । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক যুৱ মৰ্চাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ দায়িত্ব কোনে প্ৰদান কৰিছিল তাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় প্ৰশ্ন নকৰে বুলিও তেওঁ কয় ৷

বিদ্যুৎ শইকীয়া ইমানতে শান্ত নাথাকি কয়, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ এটা অংশ আছিল । তেওঁ ছুপাৰমেনৰ দৰে কেন্দ্ৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হ'ল কিন্তু তেওঁ কি কৰিব লাগে কি কৰি আছে ? তেওঁ মনে মনে কিয় আছে ? যিটো দলে তেওঁক শিশু দালালৰ পৰা পূৰ্ণ দালাল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে সেইজন পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই আজি নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে ?

লগতে জুবিন গাৰ্গক ষড়যন্ত্ৰ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল । এতিয়া এই চৰকাৰখনে আকৌ জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰি ক্ষোভ উজাৰে বিদ্যুৎ শইকীয়াই ৷

