অস্ত্ৰ সজ্জিত বুলেটপ্ৰুফ ৰে’লেৰে চীনত উত্তৰ কোৰিয়াৰ নেতা কিম জং উন...

ডিজিটেল ডেস্কঃ উত্তৰ কোৰিয়াৰ নেতা কিম জং উনে যোৱা মঙলবাৰে তেওঁৰ অস্ত্ৰ সজ্জিত বুলেটপ্ৰুফ ৰে'লগাড়ীৰে চীনত প্ৰৱেশ কৰিছে, য’ত তেওঁ চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিং আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে ‘বিজয় দিৱস’ পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব।
এই পেৰেডত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সমাপ্তিৰ ৮০সংখ্যক বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হ’ব, য’ত জাপানৰ আত্মসমৰ্পণৰ স্মৃতিৰে চীনৰ সামৰিক শক্তি প্ৰদৰ্শিত হ’ব। এইখন কিমৰ প্ৰথম বহুপাক্ষিক আন্তৰ্জাতিক সম্মিলন হ’ব যি তেওঁৰ বিৰল বিদেশ ভ্ৰমণৰ ভিতৰত অন্যতম।
কিমে সোমবাৰে পিয়ংইয়াঙৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু মঙলবাৰে তেওঁৰ অস্ত্ৰ সজ্জিত ৰে'লগাড়ী ‘তায়াংহ’ বেইজিংত উপস্থিত হয়। এই ৰে'লগাড়ীত ফৰাচী ৱাইন, লবষ্টাৰৰ দৰে বিলাসী খাদ্য আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা আছে, যাক ‘চলন্ত দুৰ্গ’ বুলিও কোৱা হয়।
এই ৰে'লগাড়ীৰ গতি ঘণ্টাত ৬০ কিলোমিটাৰৰ সীমিত হোৱাৰ বাবে পিয়ংইয়াঙৰ পৰা বেইজিঙলৈ প্ৰায় ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ মতে, এই পেৰেডত ২৬ জন বিশ্ব নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিব, য’ত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছৌদ পেজেশ্বিয়ান, বেলাৰুছৰ আলেকজেণ্ডাৰ লুকাশ্বেংক’ আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ প্ৰাব’ৱ’ ছুবিয়াণ্টোৰ নাম উল্লেখযোগ্য।
কিন্তু পশ্চিমীয়া দেশৰ কোনো প্ৰধান নেতা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব, মূলতঃ ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ বিৰোধিতাৰ বাবে। চীনৰ সৈতে উত্তৰ কোৰিয়াৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ‘বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক’ৰ কথা উল্লেখ কৰি বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ সহকাৰী মন্ত্ৰী হং লিয়ে কয় যে এই সম্পৰ্ক আঞ্চলিক শান্তি আৰু স্থিৰতাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ।
কিমৰ এই ভ্ৰমণে চীন, ৰাছিয়া আৰু উত্তৰ কোৰিয়াৰ মাজত ক্ৰমবৰ্ধমান ঐক্যৰ ইংগিত দিয়ে, যাক কিছুমান বিশ্লেষকে ‘অশান্তিৰ অক্ষ’ বুলি অভিহিত কৰিছে। এই তিনিও দেশৰ মাজত পৃথক ত্ৰিপাক্ষিক সন্মিলনৰ সম্ভাৱনা এতিয়াও অস্পষ্ট, যদিও বিশেষজ্ঞসকলে এই পেৰেডৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ মঞ্চত প্ৰভাৱ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰয়াসক লক্ষ্য কৰিছে।