কেৰালাত প্ৰলয়ঃ মৃতকৰ সংখ্যা ৪৯লৈ বৃদ্ধি...

কেৰালাৰ প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহুকেইখন ৰেল চলাচল বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰেল বিভাগে।

বাতিল কৰা ৰেল কেইখন হৈছে-

1) Train No. 16305 Ernakulam - Kannur Intercity Express will be short terminated at Thrissur.

2) Train No. 16791 Tirunelveli - Palakkad Palaruvi Expres will be short-terminated at Aluva.

3) Train No. 16302 Thiruvananthapuram - Shoranur Venad Express will be short-terminated at Chalakkudy.