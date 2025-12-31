কাজিৰঙাত সৰ্বাধিক বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমনেৰে ৰচিলে নতুন ইতিহাস…

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি বছৰৰ অন্তিমটো দিন। অন্তিমটো দিনৰ সমান্তৰালকৈ ২০২৫ বৰ্ষৰ অক্টোবৰ-নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা বিশ্ব বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰ্যটক আহি অসমত ভিৰ কৰে। দিনক দিনে অসমলৈ পৰ্যটকৰ আগমন বৃদ্ধি পাই আহিছে।
শেহতীয়াকৈ অভিলেখ সংখ্যক বিদেশী পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। পূৰ্বৰ তুলনাত বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা ১২৭%তকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰি কয় যে- সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমনেৰে কাজিৰঙাই লিখিছে নতুন ইতিহাস৷ পূর্বৰ তুলনাত ১২৭%তকৈও অধিক বিদেশী পৰ্যটকৰ বৃদ্ধিয়ে অসমৰ সংস্কৃতি, সংৰক্ষণ তথা অসমৰ আইন-শৃংখলাজনিত সুন্দৰ পৰিৱেশক সূচাইছে৷
শেহতীয়াকৈ ২০২২–২৩ চনত কাজিৰঙাত ২,৯৪৭ জন বিদেশী পৰ্যটক আহিছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে ২০২৫–২৬ চনত বিশেষকৈ ২০২৫ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰলৈকে ৬,৬৯৯ জন বিদেশী পৰ্যটকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণ কৰিছে। যোৱা তিনি বছৰৰ ভিতৰত পৰ্যটকৰ সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাইছে।