বনভোজৰ আৱৰ্জনাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ কঢ়িয়াইছে ভাবুকি

ডিজিটেল সংবাদ, কাজিৰঙাঃ বনভোজৰ আৱৰ্জনাই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া জনজীৱনলৈ ৷ কাৰ্বি আংলঙৰ অন্তৰ্গত কহঁৰাৰ হাতীপাথৰ বনভোজ থলিৰ মাজেৰে বৈ অহা কহঁৰা নদীত পেলাই দিয়া বনভোজৰ আৱৰ্জনাই কলুষিত কৰিছে কহঁৰা নদীৰ পানী ৷
উল্লেখযোগ্য যে, কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা নদীখন বৈ গৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে ৷ কাৰ্বি আংলঙৰ হাতীপাথৰ বনভোজ থলিত বনভোজৰ দলে নদীলৈ নিক্ষেপ কৰা প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীয়ে নদীখনৰ লগতে দুয়োপাৰত কদৰ্যময পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
খৰালি নদীত জমা হৈ থকা আৱৰ্জনা বোৰ বাৰিষা নদীৰ কোবাল সোঁতত উটি পৰেগৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত ৷ এনেক্ষেত্ৰত নদীৰ পাৰত বসবাস কৰা লোকৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবেও ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাই ৷
সমান্তৰালকে একেখন নদীৰ বন্যজীৱকুলে সেৱন কৰাৰ লগতে বিভাগীয় হস্তীকুলত গা ধুওৱা হয় নদীখনত ৷ বনভোজ থলিৰ পৰিবেশ সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে কাৰ্বি আংলং ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ লগতে আন চৰকাৰী বিভাগৰ দায়িত্ব থাকে যদিও গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে।