বন্দীত্বৰ জীৱন সামৰি আজিৰে পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুক্ত বিচৰণ হ'ব দুটা গঁড়ৰ

২০২০ আৰু ২০২১ চনৰ বানৰ সময়ত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা দুটা গঁড় পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কাজিৰঙাৰ কুঠৰি আৰু মিহিমুখৰ পৰা ৷

ডিজিটেল সংবাদ, কাজিৰঙাঃ ঠিকনা সলনি হ’ল কাজিৰঙাৰ চন্দ্ৰ আৰু কানাইৰ ৷ ২০২০ আৰু ২০২১ চনৰ বানৰ সময়ত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা দুটা গঁড় পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কাজিৰঙাৰ কুঠৰি আৰু মিহিমুখৰ পৰা ৷

বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰা প্ৰায় এবছৰীয়া পোৱালি কেইটা লালন পালন কৰা হয় কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত ৷ কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মচাৰী সকলে মৰমতে পোৱালি দুটাৰ নাম ৰাখিলে চন্দ্ৰ আৰু কানাই ৷ চিকিৎসক আৰু কৰ্মচাৰীৰ সন্তান সুলভ আব্দাৰৰ মাজত পাঁচ বছৰ বয়সত ভৰি দিয়া চন্দ্ৰ আৰু কানাই এতিয়া সবল সুঠাম ৷

স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱা পোৱালি কেইটাক সেয়েহে বিচৰণৰ বাবে প্ৰয়োজন বিশাল এলেকাৰ ৷ গতিকে কেন্দ্ৰটো নিৰ্দিষ্ট গণ্ডীৰ পৰিৱৰ্তে গঁড় দুটা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ৷ ট্ৰেংকুইলাইজ কৰাৰ সলনি বিকল্প পদ্ধতিৰে গঁড় দুটাক  বাহনত উঠাই লৈ অহা হয়  কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ ৷

দীৰ্ঘদিনীয়া বন্দীত্ব সদৃশ জীৱনৰ পৰিসমাপ্তিৰ অন্তত আজিৰে পৰা প্ৰকৃতিৰ বুকুত মুক্ত বিচৰণ আৰম্ভ হ’ল চন্দ্ৰ আৰু কানাইৰ ৷ আনহাতে গঁড় দুটা মুকলি কৰি দিব পৰাৰ বাবে আনন্দিত ইতিমধ্যে ২৫ টা গঁড় পৰিচৰ্যা কৰি প্ৰকৃতিৰ বুকুত মুকলি কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ কৰ্তৃপক্ষ ৷

