নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত কাজিৰঙালৈ আহিল ভাল খবৰ

২০২৬ চনৰ ১৭ জানুৱাৰীত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব বহু প্ৰত্যাশিত কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড ক'ৰিডৰৰ। এলিভেটেড ক’ৰিডৰ হ'ব প্ৰায় ৩৪ কিলোমিটাৰ দৈঘ্যৰ।

ডিজিটেল ডেস্কঃ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত কাজিৰঙালৈ আহিল এক ভাল খবৰ। ২০২৬ চনৰ ১৭ জানুৱাৰীত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব বহু প্ৰত্যাশিত কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড ক'ৰিডৰৰ। এলিভেটেড ক’ৰিডৰ হ'ব প্ৰায় ৩৪ কিলোমিটাৰ দৈঘ্যৰ। 

প্ৰায় ৬৯৫৭ কোটি ব্যয় হ'বলগীয়া প্ৰকল্পক লৈ আশাবাদী কাজিৰঙাবাসী ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যা সমাধান হোৱাত পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ব বুলি মত প্ৰকাশ কাজিৰঙাৰ সচেতন মহলৰ । সমান্তৰালকৈ বানপানীৰ সময়ছোৱাত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত বন্যপ্ৰাণীয়ে কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলোতে বাহনৰ খুন্দাত আহত বা নিহত হ'বলগীয়া হৈছিল। এতিয়াৰ পৰা সম্পুৰ্ণ সুৰক্ষিত হ'ব কাজিৰঙাৰ জীৱকুল ৷ 

