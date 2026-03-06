চাবস্ক্ৰাইব কৰক

১৬ বছৰৰ তলৰ শিশু-কিশোৰৰ বাবে নিষিদ্ধ সামাজিক মাধ্যম

এতিয়াৰে পৰা ১৬ বছৰ তলৰ কিশোৰ-কিশোৰীয়ে  সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। সামাজিক মাধ্যমৰ অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰ আৰু অপব্যৱহাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কৰ্ণাটক চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে।

ডিজিটেল ডেস্কঃ আপোনাৰ শিশুটিয়েও অতি মাত্ৰা সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? যদি কৰে তেন্তে এতিয়াৰ  পৰা আপোনাৰ শিশুটিক ব্যৱহাৰ কৰিব নিদিব সামাজিক মাধ্যম। সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে।

 উল্লেখ্য যে, বিশ্বৰ বহু দেশেই ইতিমধ্যে শিশু-কিশোৰৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমত বয়সভিত্তিক নিয়ন্ত্ৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। অষ্ট্ৰেলিয়াত ১৬ বছৰৰ তলৰ শিশু-কিশোৰৰ বাবে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে আৰু লাখ লাখ একাউণ্ট ব্লক কৰা হৈছে।

উল্লেখ্য যে, কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্দাৰামাইয়াই  এই কথা ঘোষণা কৰি কয় যে-  ৰাজ্য চৰকাৰে ১৬ বছৰৰ তলৰ কিশোৰ-কিশোৰীৰ বাবে সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ কৰিব। কৰ্ণাটক বিধানসভাত বাজেট দাখিল কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।

