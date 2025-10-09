New Update
- ধুবুৰীৰ তামাৰহাট আৰক্ষী থানাৰ অ'চি কপিল বৰাক জে'ললৈ প্রেৰণ
- হত্যাৰ গোচৰত নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অ'চি কপিল বৰাক
- নাটকীয়ভাৱে নিশাই কপিল বৰাক প্ৰেৰণ কৰিলে জে'ললৈ
- কিছুদিন পূৰ্বে কপিল বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজন যুৱকক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উঠিছিল
- কপিল বৰাৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছিল মনোহৰি ৰায় নামৰ যুৱক এজনৰ
- মনোহৰিৰ মৃত্যুৰ পিছতে বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোক
- দল সংগঠনৰ লোকেও আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ
- পৰিয়ালৰ এজাহাৰ পিছতে কপিল বৰাক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰিছিল আৰক্ষী অধীক্ষকে