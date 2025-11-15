চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা গুৱাহাটী

বাণিজ্য শাখাত এম. এ পাছ কৰা কংকনাই মাতৃৰ সৈতে মিলি আৰম্ভ কৰিছে স্ৱাৱলম্বনৰ এক নতুন যাত্ৰা...

ছবি আঁকি ভাল পোৱা ছোৱালীজনীৰ কাহিনী।  মানসিকভাৱে ভাগি পৰা ছোৱালীজনীয়ে নিজক পুনৰ শক্তিশালী কৰিবলৈ ছবিৰ মাজতেই সোমাই পৰিছিল। ছবি আঁকিয়েই পাতলাইছিল মন। তাইৰ হাতৰ পৰশতেই কেতিয়াবা

author-image
ডিম্পুল বৰগোহাঁই
New Update
ujjjdd

ডিজিটেল ডেস্কঃ  ছবি আঁকি ভাল পোৱা ছোৱালীজনীৰ কাহিনী।  মানসিকভাৱে ভাগি পৰা ছোৱালীজনীয়ে নিজক পুনৰ শক্তিশালী কৰিবলৈ ছবিৰ মাজতেই সোমাই পৰিছিল। ছবি আঁকিয়েই পাতলাইছিল মন। তাইৰ হাতৰ পৰশতেই কেতিয়াবা পাই উঠিছিল চানমাৰি। নীলা আকাশৰ তলত চানমাৰিৰ উৰণ সেতু আৰু তাৰ সৈতে গান্ধীবস্তিৰ পাহাৰখন যেন ছোৱালীজনীয়ে অকাঁ ছবিখনত একেলগে প্ৰাণ পাইছিল।

24f85b52-7f15-4f9c-8f08-94f55ab27c45

ছোৱালীজনীৰ নাম কংকনা গগৈ। বাণিজ্য বিভাগত তেওঁ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছে। একাউন্টেন্সীত আছিল মেজৰ। কৰো বুলিলে এটা ভাল চাকৰি নিজৰ বাবে যোগাৰ কৰিব পৰা সক্ষমতা তেওঁৰ আছিল। কিন্তু নিজে কিবা এটা কৰাৰ প্ৰৱল হেপাঁহে ছোৱালীজনীক অন্য এক বাটে লৈ গৈছিল।

c2041f5b-0e86-4e0f-8467-265c934fc549

ছবি অকাঁৰ নিচাক তেওঁ পেচালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব বিচাৰিছিল। মনলৈ আহিছিল এক চিন্তা। মাতৃ তিলোত্তমা গগৈৰ সৈতে আলোচনা কৰিলে। কন্য়াৰ পৰিকল্পনাক আদৰি লৈ মাতৃ-কন্যাই একেলগে খোজ দিলে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাটত। কন্যাৰ লগতে মাতৃয়ে প্ৰস্তুত কৰিলে ভিন্ন সামগ্ৰী। 

9fcb3c51-2528-4fe3-89c5-0908e914204e

মহিলাৰ বাবে চেইন, কাণফুলি আদিবোৰ ব্যতিক্ৰমী ধৰণে ডিজাইন কৰিলে। ড্ৰয়িং ৰূমত ৰাখিব পৰাকৈ নানা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিলে কংকনাই। কাপোৰৰে মাতৃ তিলোত্তমা গগৈয়ে সাজিলে ফুলদানি। সুন্দৰ সুন্দৰ আকৃতিৰ ম'মো প্ৰস্তুত কৰিলে তেওঁলোকে। মাতৃ-কন্যাই অতিকৈ হেপাহেৰে সজোৱা এই বিপনীখনৰ নাম দিলে- PURPLE GLITY।

6980253d-315b-488c-8fb5-8fc978373269

২০২৪ৰ জানুৱাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে ব্যৱসায়িকভাৱে আৰম্ভ কৰিলে যাত্ৰা। গুৱাহাটীৰ কাইটছ ফেষ্টিভেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিপনী খুলিলে। ৰাইজৰ আদৰ আৰু মৰম পাই তেওঁলোকৰ উৎসাহ দুগুণে চৰিল। তাৰ পিছত আৰু তেওঁলোকে উভতি চোৱা নাই।

f0440ddd-7e24-4352-9ecc-5ead29d738ae

বিগত প্ৰায় দুটা বছৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰায় বোৰ ফেষ্টিভেলত তেওঁলোকে অংশ ল'লে। তেওঁলোকৰ ব্য়তিক্ৰমী সামগ্ৰীবোৰ গ্ৰাহকে বৰ ভাল পালে। আই আই টি গুৱাহাটী, ৰঙালীৰ পৰা আদি কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে অংশ লোৱাৰ কথাও আমাক জনালে।

9e3dd262-e8ad-45a2-b3d2-53b80bcc0b95

আগন্তুক সময়ত তেওঁলোকে এই কামটোক লৈ নতুন পৰিকল্পনাও কৰিছে বহুত। সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকৰ সকলো সামগ্ৰী গ্ৰাহকে লাভ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। গ্ৰাহকৰ বাবে তেওলোকে মুকলি কৰি দিছে এটা ফোন নম্বৰো। ৯৭০৬৫৭৫১৪৩ নম্বৰত যোগাযো কৰিলো আপোনালোকেও ঘৰতেই পাব কংকনাৰ হাতত প্ৰাণ পোৱা বহু সুন্দৰ সুন্দৰ সামগ্ৰী। 

85ca947b-471c-417a-9add-86757d509f7c

গুৱাহাটী