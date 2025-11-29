চাবস্ক্ৰাইব কৰক

মধ্য অসমৰ সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ আৰম্ভ নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ...

ডিজিটেল সংবাদ, কামপুৰঃ মধ্য অসমৰ সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদৰ বাবে সাজু হৈছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন ৷ কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত লুটুমাৰী বনাঞ্চলৰ বেদখলকাৰীৰ কবলত থকা ভুমিত উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে ।

ৰাজ্যৰ বেদখলকাৰীয়ে ৰেহাই নাপাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায়েই ঘোষণা কৰি অহাৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে উচ্ছেদ অভিযান । চৰকাৰী তথা বনভূমিত হৈ থকা বেদখল উচ্ছেদৰ বাবে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন ।

নিৰ্দিষ্ট সময়ত স্বেচ্ছাই চৰকাৰী অথবা বনভূমি ত্যাগ নকৰিলে উচ্ছেদ চলাই হ'লেও চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হ'ব বুলি পৰিযাল সমূহলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

প্ৰশাসনৰ জাননী লাভ কৰাৰ পাছতেই বহু বেদখলকাৰীয়ে নিজেই চৰকাৰী ভূমি ত্যাগ কৰিছে যদিও একাংশ লোক সেই স্থানতে থকাত উচ্ছেদৰ বাবে সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন ৷

৫৯৬২ বিঘা মাটিত  বৰ্তমান উচ্ছেদৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে প্ৰশাসন । জিলা প্ৰশাসনে ৪ টাকৈ শিবিৰ স্থাপন কৰিছে উচ্ছেদৰ বাবে ।

কামপুৰ