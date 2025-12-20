কামপুৰত তীব্ৰবেগী ৰে'লৰ খুন্দাত ৭টাকৈ বন্যহস্তীৰ মৃত্যু...

ডিজিটেল সংবাদ, কামপুৰ-নগাঁওঃ কামপুৰ চাংজুৰাইত অঘটন ৷ তীব্ৰবেগী ৰেলৰ খন্দাত মৃত্যু ৭ টাকৈ বন্যহস্তী ৷ আহত এটা হাতী পোৱালী ৷ নিশা ৰেল লাইন পাৰ হওঁতেই সংঘটিত হয় কৰুণ ঘটনাটো ৷
নামনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত মৃত্যু হাতী কেইটাৰ ৷ কথমপি দূৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল যাত্ৰীবাহী ৰে'ল খন । কামপুৰত দীৰ্ঘদিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৷
খাদ্যৰ সন্ধানত নিশা বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ নামি আহিছিল বন্যহস্তীৰ জাক ৷ কেইবছৰ মান পূৰ্বে কামপুৰ পটিয়াপামতে ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল পাঁচটাকৈ বনৰীয়া হাতী ৷
ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ আহত হাতীটো চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷