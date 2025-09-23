চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ সৎকাৰ কৰিলে 'পথিকে'...

'পথিক'ৰ প্ৰকল্প 'মুক্তিপথ'ৰ উদ্যোগত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আৰক্ষী চকীৰ সহযোগত এগৰাকী অচিনাক্ত ব্যক্তিক যোৰহাট তৰাজান শ্মশানত একে সময়তে সৎকাৰ কৰা হয়৷ 

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল সংবাদ, যোৰহাটঃ সমগ্ৰ অসম আজি জুবিন গাৰ্গৰ দেহ পঞ্চভূতত বিলীন হোৱাৰ বেদনাত দগ্ধ ৷ সেই একে সময়তে অন্যতম বেচৰকাৰী তথা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান ‘পথিক’ৰ প্ৰকল্প ‘মুক্তিপথ’ৰ উদ্যোগত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আৰক্ষী চকীৰ সহযোগত এগৰাকী অচিনাক্ত ব্যক্তিক যোৰহাট তৰাজান শ্মশানত একে সময়তে সৎকাৰ কৰা হয়৷ 

জুবিনে যেনেকৈ কৈছিল - তেওঁৰ কোনো জাতি নাই, তেওঁৰ কোনো ধৰ্ম নাই, তেওঁৰ কোনো ভগৱান নাই, তেওঁ মুক্ত....
ঠিক তেনে ভাৱনাৰেই পথিকৰ এই মুক্তিপথৰ কৰ্ম আৰু কাৰ্যসূচী ৷ প্ৰশাসনৰ অনুমতিৰ সাপেক্ষে অচিনাক্ত ব্যক্তি জনক আজি সকলো নিয়ম-নীতিৰে পথিকৰ যোৰহাটৰ  সমন্বয়ক সঞ্জীৱ শইকীয়া, সমাজকৰ্মী সাংবাদিক বসন্ত দত্ত, আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক কৈলাস শইকীয়া, নৰেন ফুকন, দীপক কলিতা আৰু শ্মশানৰ কৰ্মকৰ্তা সকলৰ সহযোগেৰে অন্তিম সৎকাৰ কৰা হয়৷ 

উল্লেযোগ্য যে, এই ব্যক্তিজন বিগত ১৭ ছেপ্তেম্বৰৰ সন্ধ্যা যোৰহাট পুৰণি বাছআস্থানৰ কাষত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত পৰি থকা দেখি সাংবাদিক বসন্ত দত্তই পথিকলৈ সহায়ৰ বাবে ফোন কৰিছিল৷ পথিকৰ সমন্বয়ক সঞ্জীৱ শইকীয়াই ততাতৈয়াকৈযোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাহুল দেউৰীৰ সহযোগত স্থানীয় দুজন ব্যক্তি আৰু সাংবাদিক বসন্ত দত্ত আৰু ১০৮ ৰ সহায় লৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে৷ কিন্তু, পাছ দিনাই ব্যক্তি জন ঢুকায়৷

পৰৱৰ্তী সময়ত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আৰক্ষীয়ে চৰকাৰী নীতিৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি মৰ্গত ৭২ ঘণ্টা চিনাক্তকৰণ কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৰাখে ৷ আজিলৈকে কোনো চিনাক্ত কৰিবলৈ নোলোৱাৰ বাবে যোৰহাট প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে অচিনাক্ত ব্যক্তিজনৰ সৎকাৰৰ দায়িত্ব লয় পথিকে৷

