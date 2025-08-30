এইয়া কি কৰিলে নিবেদিতাই...

ডিজিটেল ডেস্কঃ মন গ'লেই ফেচবুকত যি-তি নিলিখিব। আপুনি লিখা এটা শব্দ, এটা বাক্য বা আপুনি প্ৰস্তুত কৰা মিছা ভিডিঅ' এ এখন ঘৰত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। দুখত দগ্ধ হৈ থকা পিতৃ-মাতৃ তথা পৰিয়ালক দিব পাৰে ভাবিব নোৱাৰা কষ্ট। বিপথে পৰিচালিত কৰিব পাৰে তদন্তকাৰী আৰক্ষীক।
যোৰহাটত প্ৰায় দুমাহৰ পূৰ্বে অনিমেষ বৰা নামৰ যুৱক এজনৰ মৃত্যু হৈছিল। হত্যাৰ সন্দেহত চলি আছিল তদন্ত। সেই সময়তে এটা ফেচবুক পোষ্টক লৈ সৃষ্টি হয় তুমুল আলোড়ণৰ। আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত সেই যুৱকজনৰ হত্যাকাৰীৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই। পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়াও ভাবি আছে আৰক্ষীয়ে ধৰিব হত্যাকাৰী।
সেই সময়তে নিবেদিতা ভাগৱতী নামৰ এগৰাকী বোৱাৰীয়ে দিয়া এক ফেচবুক পোষ্টত অনিমেষৰ হত্যাকাণ্ড পিতৃ আৰু ভাতৃয়ে সংঘটিত কৰা বুলি দাবী কৰিলে। এই পোষ্টৰ পাছতে অনিমেষৰ পিতৃয়ে মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। পিছত মহিলাগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰে ভিউজ, লাইকৰ আশাত এনে কৰিছিল তেওঁ। অনিমেষৰ হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য নথকাকৈ মনে সাজি এই খবৰ দিয়া বুলি স্বীকাৰ কৰে নিবেদিতাই।
উল্লেখযোগ্য যে, অনিমেষৰ মাতৃ আৰু পিতৃয়ে এনে অপপ্ৰচাৰ চলাই পৰিয়ালটোক মনোকষ্ট দিয়া মহিলাগৰাকীক কোনো কাৰণতেই ক্ষমা নকৰে বুলি জানিবলৈ দিছে। সাম্প্ৰতিক সময়ত এনে ভুৱা অপপ্ৰচাৰত বহু সংখ্যক লোক ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা যায়। সামাজিক মাধ্যমত দায়িত্বহীন ভাৱেই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত ভুৱা অপপ্ৰচাৰেৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰাতো এচাম লোকৰ প্ৰৱনতা হৈ পৰিছে। যি প্ৰৱনতাই সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ লগতে বহু পৰিয়াল তথা ব্যক্তিকো মিছাতে বিতৰ্কৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে।