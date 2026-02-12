চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

জোনাইৰ মুৰ্কংচেলেক ৰে’ল ষ্টেচনত তীব্র উত্তেজনা...

জোনাইৰ মুৰ্কংচেলেক ৰে’ল ষ্টেচনত তীব্র উত্তেজনা। হঠাৎ‍ যাত্রীবাহী ৰে’ল বাতিল কৰাক লৈ উত্তেজিত হৈ পৰে যাত্রীসকল।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
JONIII
  • জোনাইৰ মুৰ্কংচেলেক ৰে’ল ষ্টেচনত তীব্র উত্তেজনা।
  • হঠাৎ‍ যাত্রীবাহী ৰে’ল বাতিল কৰাক লৈ উত্তেজিত হৈ পৰে যাত্রীসকল।
  • মুৰ্কংচেলেকৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী লাচিত এক্সপ্রেছ বাতিলক লৈ হাহাকাৰ যাত্ৰীসকলৰ মাজত।
  • ৰে’ল যাত্রাৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ মাত্র ১০ মিনিট পূৰ্বে ৰে’লখন বাতিল কৰা বুলি ঘোষণা।
  • ৰে’ল কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট কাৰণ নেদেখুৱাকৈ ৰে’লখন বাতিল কৰাৰ অভিযোগ।
  • হঠাৎ‍ ৰে’ল বাতিল কৰাক লৈ ৰে’ল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ যাত্রীসকলৰ।
  • শীঘ্রে ৰে’ল চলাচলৰ বাবে দাবী জনাই প্রতিবাদী ৰে’ল যাত্রীসকলে।
জোনাই