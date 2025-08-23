মোডীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় সংবিধানৰ নৱজাগৰণ হৈছেঃ JNU ৰ উপাচাৰ্য সন্তিশ্ৰী পণ্ডিত

ডিজিটেল ডেস্কঃ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য সন্তিশ্ৰী পণ্ডিতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি নৱজাগৰণৰ বাবে প্ৰশংসা কৰিছে। শুকুৰবাৰে এছএনডিটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে “ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৭৫ বছৰ: প্ৰতিফলন, প্ৰত্যাহ্বান আৰু ভৱিষ্যতৰ পথ” শীৰ্ষক কৰ্মশালাৰ উদ্বোধনী অধিবেশনত ভাষণ দি তেওঁ এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে।
তেওঁ ভাৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিহাৰত সম্পন্ন কৰা বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) কাৰ্যক্ৰমৰো সমৰ্থন কৰে। পণ্ডিতে কয় যে বহু বছৰ ধৰি বহু নাগৰিকে সংবিধানত নিহিত মূল মূল্যবোধ আৰু নীতিসমূহ পাহৰি গৈছিল, কিন্তু মোডীৰ নেতৃত্বই সংবিধানৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি নতুন ভৰসা আৰু মনোযোগ আনিছে।
এই কৰ্মশালা ড° বাবাচাহেব আম্বেদকাৰ গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান (BARTI) আৰু এছএনডিটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ৰ যৌথ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছে।অনুষ্ঠানত তেওঁ কয়, “ভাৰতত গণতন্ত্ৰ ব্ৰিটিছ আমদানি নহয়, বৰঞ্চ চোল সাম্ৰাজ্যৰ সময়ৰ পৰাই বিভিন্ন ৰূপত বিদ্যমান আছিল। য’ত বিকেন্দ্ৰীকৃত প্ৰশাসনৰ প্ৰচলন আছিল।”
সাৰ্বভৌমত্ব আৰু গণতন্ত্ৰক কেন্দ্ৰীয় মূল্য হিচাপে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে শুল্কৰ দৰে বৰ্তমানৰ বিষয়সমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। ভাৰতে আন্তৰ্জাতিক চাপৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলেও, বৰ্তমানৰ যুগত কেইখনমান ৰাষ্ট্ৰই বিশ্ব ব্যৱস্থা নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে।
সংবিধানক এখন “জীৱন্ত দলিল” বুলি অভিহিত কৰি তেওঁ কয় যে সংবিধান সংশোধন নিজেই অসাংবিধানিক নহয়, বৰঞ্চ প্ৰয়োজনৰ সময়ত ই অত্যাৱশ্যকীয় আৰু ইয়াক সংবিধান-বিৰোধী বুলি ভুল ব্যাখ্যা কৰা উচিত নহয়। সংঘীয়তাৰ বিষয়ে তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ সংঘীয় গাঁথনি শক্তিশালী, আৰু ৰাজ্যসমূহে স্বায়ত্তশাসনৰ সুবিধা লাভ কৰে। পণ্ডিতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI)ৰ দায়িত্বশীল ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু চৰকাৰৰ প্ৰযুক্তিগত সংস্কাৰক সমৰ্থন কৰে।