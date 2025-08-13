তেজপুৰত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে জীয়াভৰলী নৈ

ডিজিটেল সংবাদ,তেজপুৰঃ অৰুণাচল প্ৰদেশত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা প্ৰৱল বৰষুণৰ বাবে ফেনে ফোটোকাৰে বিপদসীমাৰ বহু ওপৰেৰে বাঢ়ি অহা জীয়াভৰলী নৈয়ে শোণিতপুৰত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। জীয়াভৰলী নৈয়ে জিলাখনৰ শিঙিতলি,ৰাজগড়, বেৰাজান অঞ্চলৰ ঠায়ে ঠায়ে খহনীয়াৰো সৃষ্টি কৰাত ৰাইজ চিন্তিত হৈ পৰিছে।
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰৰ নিশাৰ পৰা বাঢ়ি থকা জীয়াভৰলী নৈৰ বানপানীয়ে বুধবাৰৰ পুৱা ৰঙাপৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰাজগড়,শিঙিতলিৰ বহু এলেকা বুৰাই পেলোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথটোৰ প্ৰতিও ভাবুকি নমাই অনা পৰিলক্ষিত হৈছে। জানিব পৰা মতে, অঞ্চলটোত বিগত দিন ধৰি চলি থকা নৈ খনৰ গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ বাবে শোণিতপুৰ জিলা জলসম্পদ বিভাগে সময়ে সময়ে পকী পৰ্কিওপাইন পেলাই আহিছে যদিও খহনীয়া অব্যাহত আছে। এইক্ষেত্ৰত ৰাইজে শিঙিতলি, ৰাজগড় আৰু বেৰাজানৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি থকা গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ কৰিবৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছে।
আনহাতে, বান-গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে অতিশীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পকী পথটো জীয়াভৰলী নৈৰ কবলত পৰিব। একেদৰে শিঙিতলিৰ কেইবাটাও বাসগৃহও গৰাখহনীয়াত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটাৰ পিছতো বিভাগীয়ভাৱে এই পৰ্যন্ত বৃহৎ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা নাই। ইফালে, জীয়াভৰলী নৈৰ সমান্তৰালকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ,ডিপোটা,জৰাসৰ আৰু ঘিলাধাৰী নৈৰ জলপৃষ্ঠ ভয়ংকৰ ৰূপত বাঢ়ি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে।