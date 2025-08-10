চাবস্ক্ৰাইব কৰক

সম জিলা সম উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ মানকাচৰত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

ডিজিটেল সংবাদ, দক্ষিণ শালমাৰাঃ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছত সম জিলা সম উন্নয়নৰ বাৰ্তা লৈ আজি মানকাচৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। গুৱাহাটীৰ পৰা মেঘালয়ৰ তুৰা হৈ দিনৰ প্ৰায় ৩ বজাত মানকাচৰ চহৰত উপস্থিত হৈ অসম গণ পৰিষদৰ জিলা কাৰ্যালয়ত মন্ত্ৰী গৰাকী অগপ-বিজেপি কৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে।

 প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি জাবেদ ইছলামৰ সৈতে একেলগে ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত পথেৰে হাটশিঙিমাৰীৰ কোকৰাডাঙাত দিনৰ প্ৰায় ৪ বজাত উপস্থিত হয়। কোকৰাডাঙাত সীমান্ত সংযোগী পথলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বৰলুইতৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা।

স্থানীয় ৰাইজে মন্ত্ৰী গৰাকীক খহনীয়াৰ স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী কৰাৰ বাবে সংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, দুই-এদিনত জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মানকাচৰলৈ আহি সীমান্তৱৰ্তী এলেকাৰ খহনীয়াৰ স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।

কোকৰাডাঙাত সীমান্ত সংযোগী পথৰ এটা ফালে বিগত বছৰ বছৰ ধৰি ৯ টা পৰিয়াল বসবাস কৰি আহিছিল। বিগত তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত পৰিয়াল কেইটা খহনীয়াৰ কৱলত পৰি নিজৰ ঘৰ-বাৰী কোনোমতে স্থানান্তৰ কৰি সীমান্ত পথৰ কাষত আশ্ৰয় লৈ আছে।

দিনৰ প্ৰায় ৫ বজাত জিলা আযুক্তৰ কাৰ্যালয়ত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহন কৰে। জিলাখনৰ ৰাস্তা, খহনীয়া, জল জীৱন মিচন আঁচনিকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধান সম্পৰ্কে বিস্তাৰিত ভাৱে বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়া আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে পৰ্যালোচনা কৰে।

বিয়লি প্ৰায় ৬ বজাত পৰ্যালোচনা সভাৰ অন্তত জিলা বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাতকাৰত কয়, শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত মানকাচৰৰ ৩৫ খন গাঁও পঞ্চায়তৰ ২২ খন গাঁও পঞ্চায়ত এনডিএৰ দখলত আহিছে।

গতিকে মানকাচৰ সমষ্টি এইবেলি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাৰ দখলত যাব বুলি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই দাবী কৰে। আনহাতে খিলঞ্জীয়াৰ হাতত অস্ত্ৰ তুলি দিয়া বিষয়টো সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয় যে, ৰাজ্যৰ যিকোনো স্থানত নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে খিলঞ্জীয়া সকলে অস্ত্ৰ বিচাৰিলে অস্ত্ৰ প্ৰদান কৰা হ’ব।

জল জীৱন মিচন আঁচনিৰ ঠিকাদাৰে কিয় বিল আদায় পোৱা নাই বুলি সাংবাদিকে কৰা আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, কেৱল দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলা আৰু অসমতেই নহয়, গোটেই ভাৰত বৰ্ষত জল জীৱন মিচন আঁচনিৰ ঠিকাদাৰে বিল আদায় পোৱা নাই।

লক্ষ্যণীয় যে, দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলাত ২৮২ খন জল জীৱন মিচন আঁচনিৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে। ইয়াৰে ইতিমধ্যে ২২২ খন আঁচনি নিৰ্মাণ কাম সম্পন্ন হোৱাত পঞ্চায়তক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। অধিকাংশ প্ৰকল্পৰ পৰা সাধাৰণ লোকে এটুপিও খোৱাপানী লাভ নকৰে।

 অধিকাংশ আঁচনি বিকল হৈ থকা বুলি মন্ত্ৰী গৰাকীক সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত মাত্ৰ ৪৯ খন আঁচনি জিলাখনত বিকল হৈ থকা বুলি মন্ত্ৰী গৰাকী স্বীকাৰোক্তি দিয়ে। এই ৪৯ খন আঁচনিও ইতিমধ্যে সমাধান কৰিবলৈ বিভাগক নিৰ্দেশনা দিয়াৰ কথা মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দোহাৰে।

বাস্তৱত জিলাখনত ১৫-২০ খন আঁচনিৰ বাহিৰে অধিকাংশ আঁচনিৰ পৰা ৰাইজে এটুপিও বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰা নাই বুলি দীৰ্ঘদিনে অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। মন্ত্ৰী বা বিষয়া আহিলে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু জিলা প্ৰশাসনে পানী লাভ কৰা দুখন আঁচনি পৰিদৰ্শন কৰাই কাম ভালদৰে হোৱা বুলি আভুৱা ভৰি আছে।

কিন্তু যিসমূহ আঁচনিৰ পৰা ৰাইজে পানী লাভ কৰা নাই সেই সমূহ আঁচনিৰ বিষয়ে মন্ত্ৰীক সঠিক তথ্য নিদি মন্ত্ৰী, বিষয়াৰ পৰা জিলা প্ৰশাসন আৰু জনস্বাস্থ্য কৰিকৰি বিভাগে বাহঃ বাহঃ লোৱাৰ চেষ্টা চলাই বুলি সাধাৰণ ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে।

লক্ষ্যণীয় যে, সম জিলা সম উন্নয়নৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুমাহৰ ভিতৰত সকলো মন্ত্ৰী, সচিব, অতিৰিক্ত সচিব আৰু প্ৰধান সচিবৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ আয়ুক্তক মানকাচৰ পৰিদৰ্শনৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। ফলত মানকাচৰলৈ আহিছে এজনৰ পাচত আনজন মন্ত্ৰী, চৰকাৰী বিষয়া। স্বাধীনতা দিৱসৰ পাচত মুখ্যমন্ত্ৰীও মানকাচৰলৈ আহিব বুলি মন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে।

