অগপ ত্যাগ কৰিলে জয়ন্ত খাউণ্ডে। ৰঙানদী সমষ্টিৰ দাবীদাৰ আছিল জয়ন্ত খাউণ্ড। ৰঙানদী সমষ্টি বিজেপিক এৰি দিয়াৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত জয়ন্ত খাউণ্ডৰ।

  • অগপ ত্যাগ কৰিলে জয়ন্ত খাউণ্ডে
  • ৰঙানদী সমষ্টিৰ দাবীদাৰ আছিল জয়ন্ত খাউণ্ড
  • ৰঙানদী সমষ্টি বিজেপিক এৰি দিয়াৰ পাছতে  এই সিদ্ধান্ত জয়ন্ত খাউণ্ডৰ 
  • শীঘ্ৰেই কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনা নেতাগৰাকীৰ
  • অতুল বৰাৰ ঘৰত গৈ দিলে পদত্যাগ পত্র
