অগপ ত্যাগ কৰিলে জয়ন্ত খাউণ্ডে

&quot; \u0985\u0997\u09aa \u09a4\u09cd\u09af\u09be\u0997 \u0995\u09f0\u09bf\u09b2\u09c7 \u099c\u09df\u09a8\u09cd\u09a4 \u0996\u09be\u0989\u09a3\u09cd\u09a1\u09c7 \u09f0\u0999\u09be\u09a8\u09a6\u09c0 \u09b8\u09ae\u09b7\u09cd\u099f\u09bf\u09f0 \u09a6\u09be\u09ac\u09c0\u09a6\u09be\u09f0 \u0986\u099b\u09bf\u09b2 \u099c\u09df\u09a8\u09cd\u09a4 \u0996\u09be\u0989\u09a3\u09cd\u09a1 \u09f0\u0999\u09be\u09a8\u09a6\u09c0 \u09b8\u09ae\u09b7\u09cd\u099f\u09bf \u09ac\u09bf\u099c\u09c7\u09aa\u09bf\u0995 \u098f\u09f0\u09bf \u09a6\u09bf\u09df\u09be\u09f0 \u09aa\u09be\u099b\u09a4\u09c7 \u00a0\u098f\u0987 \u09b8\u09bf\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09a8\u09cd\u09a4 \u099c\u09df\u09a8\u09cd\u09a4 \u0996\u09be\u0989\u09a3\u09cd\u09a1\u09f0\u00a0 \u09b6\u09c0\u0998\u09cd\u09f0\u09c7\u0987 \u0995\u0982\u0997\u09cd\u09f0\u09c7\u099b\u09a4 \u09af\u09cb\u0997\u09a6\u09be\u09a8\u09f0 \u09b8\u09ae\u09cd\u09ad\u09be\u09f1\u09a8\u09be \u09a8\u09c7\u09a4\u09be\u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0\u09f0 \u0985\u09a4\u09c1\u09b2 \u09ac\u09f0\u09be\u09f0 \u0998\u09f0\u09a4 \u0997\u09c8 \u09a6\u09bf\u09b2\u09c7 \u09aa\u09a6\u09a4\u09cd\u09af\u09be\u0997 \u09aa\u09a4\u09cd\u09b0 &quot;