জাপানত সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনেৰে আদৰণি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক...

ডিজিটেল ডেস্কঃ শুকুৰবাৰে জাপানৰ টকিঅ’ত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী। দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ১৫ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব।
টকিঅ'ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে জাপানী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ভাৰতীয় পৰম্পৰা আৰু জাপানী সংস্কৃতিৰ মিলিত ৰূপত গায়ত্ৰী মন্ত্র, ভজন আৰু লোকগীতৰ ধ্বনিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক অভ্যৰ্থনা জনায়।
স্থানীয় সংগঠনসমূহে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত শতাধিক ভাৰতীয় আৰু জাপানী নাগৰিকে অংশ লৈ শ্ৰী মোডীক অভ্যৰ্থনা জনায়। গায়ত্ৰী মন্ত্রৰ ধ্বনিৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত শুদ্ধ ভজন, লোকগীত আৰু নৃত্যৰ পৰিবেশন কৰে।
ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত অধিক চৰ্চা লাভ কৰিছে এই ভিডিঅ'ই। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীকো জাপানী শিল্পীৰ সৈতে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আবৃত্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই অভ্যৰ্থনা সন্দৰ্ভত শ্ৰী মোডীয়ে কয়, টকিঅ'ৰ ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ মাজত দেখা এই উত্সাহে মোক গভীৰভাৱে আপ্লুত কৰিছে। কিছু সময় পাছত ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ব্যৱসায়িক নেতাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলিও উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে।