ভাৰতত এ আই, ছেমিকণ্ডাক্টৰ আদিত এটা দশকত ১০ ট্ৰিলিয়ন য়েন বিনিয়োগ কৰিব জাপানে

ডিজিটেল ডেস্কঃ জাপানে ভাৰতত আগন্তুক এটা দশকত ১০ ট্ৰিলিয়ন য়েন (প্ৰায় ৬ ট্ৰিলিয়ন টকা) বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। এই পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিগেৰু ইশ্বিবাই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI), চেমিকণ্ডাক্টৰ, ৰেয়াৰ আৰ্থ খনিজ আৰু কাৰ্বন ক্ৰেডিটৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘম্যাদী চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে।
টকিঅ’ত অনুষ্ঠিত ভাৰত-জাপানৰ বাৰ্ষিক দ্বিপাক্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কয়, “আজি আমি আমাৰ বিশেষ কৌশলগত আৰু বিশ্বজনীন অংশীদাৰিত্বৰ বাবে এটা নতুন আৰু সোণালী অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিছো। আমি আগন্তুক দশকৰ বাবে এক ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰিছো।”
তেওঁ আৰু কয়, “আমাৰ দৃষ্টিভংগীত বিনিয়োগ, উদ্ভাৱন, অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা, পৰিৱেশ, প্ৰযুক্তি, স্বাস্থ্য, গতিশীলতা, মানুহৰ মাজত সম্পৰ্ক আৰু ৰাজ্য-প্ৰিফেকচাৰৰ সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আমি জাপানৰ পৰা ভাৰতত ১০ ট্ৰিলিয়ন য়েনৰ বিনিয়োগৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছো।”
অৰ্থনৈতিক আৰু সুৰক্ষা সহযোগিতা
ভাৰত আৰু জাপানে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটেল অংশীদাৰিত্ব, চেমিকণ্ডাক্টৰ আৰু ৰেয়াৰ আৰ্থ খনিজৰ যৌথ উন্নয়নৰ বাবে অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা সহযোগিতা পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও, সমসাময়িক প্ৰতিৰক্ষা প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে যৌথ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে সুৰক্ষা সহযোগিতাৰ যৌথ ঘোষণাও চূড়ান্ত কৰা হৈছে।
উল্লেখ্য, জাপান ভাৰতৰ পঞ্চম বৃহত্তম বিনিয়োগৰ উৎস। ২০০০-২০২৪ চনত জাপানৰ পৰা প্ৰায় ৪৩.১ বিলিয়ন ডলাৰৰ প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) ভাৰতলৈ আহিছে। ২০২৩-২৪ বৰ্ষত দুয়োখন দেশৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যৰ পৰিমাণ আছিল ২২.৮৫ বিলিয়ন ডলাৰ।
হাই-স্পীড ৰে'ল আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ গতিশীলতা
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিগেৰু ইশ্বিবাই কয় যে টকিঅ’ই মুম্বাই-আহমেদাবাদ হাই-স্পীড ৰে’ল প্ৰকল্প, মহাকা আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ গতিশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিব। এই প্ৰকল্পত জাপানৰ অত্যাধুনিক শ্বিংকানচেন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব। ইতিমধ্যে জাপানৰ ২০২২-২৬ বৰ্ষৰ বাবে ৫ ট্ৰিলিয়ন য়েনৰ বিনিয়োগৰ লক্ষ্য দুই বছৰ আগতেই সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে।
কাৰ্বন বজাৰ আৰু সেউজ শক্তি
ভাৰত আৰু জাপানে কাৰ্বন বজাৰৰ বাবে যৌথ ক্ৰেডিট ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবলৈ সন্মত হৈছে। যাৰ জৰিয়তে শক্তি পৰিৱৰ্তন আৰু কাৰ্বন নিগমন শূন্য কৰাৰ লক্ষ্য অৰ্জন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে।
মোডীয়ে কয়, “ভাৰত ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ৫০০ গিগাৱাট নবীকৰণযোগ্য শক্তি আৰু ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ১০০ গিগাৱাট পাৰমাণৱিক শক্তিৰ লক্ষ্যৰ দিশত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে। সৌৰ কোষৰ পৰা সেউজ হাইড্ৰজেনলৈকে সহযোগিতাৰ বিশাল সুযোগ আছে।”
মানুহৰ মাজত সম্পৰ্ক আৰু দক্ষতা বিকাশ
আগন্তুক ৫ বছৰত ভাৰত আৰু জাপানে ৫ লাখ মানুহৰ বিনিময়ৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। য’ত ৫০,০০০ দক্ষ ভাৰতীয়ই জাপানৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত অৰিহণা যোগাব।
মোডীয়ে কয়, “জাপান প্ৰযুক্তিৰ শক্তিশালী কেন্দ্ৰ আৰু ভাৰত প্ৰতিভাৰ কেন্দ্ৰ। আমি চেমিকণ্ডাক্টৰ, কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং, মহাকাশ আৰু জৈৱ-প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত একেলগে কাম কৰিব পাৰো।”
গ্ল’বেল ছাউথৰ উন্নয়ন
মোডীয়ে জাপানী ব্যৱসায়ীসকলক ভাৰতত বিনিয়োগৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাই কয়, “আপোনালোক আহক, ভাৰতত উৎপাদন কৰক। বিশ্বৰ বাবে উৎপাদন কৰক। ছুজুকি আৰু ডাইকিনৰ সফলতাৰ কাহিনী আপোনালোকৰো হ’ব পাৰে।”
তেওঁ আৰু কয় যে ভাৰত আৰু জাপানে একেলগে গ্ল’বেল ছাউথ, বিশেষকৈ আফ্ৰিকাৰ উন্নয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা যোগাব পাৰে। এই নতুন অংশীদাৰিত্বই বাণিজ্য, পৰ্যটন, শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।