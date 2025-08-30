চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বন্ধু মোডীক হিন্দীতেই উত্তৰ দিলে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে জাপানলৈ যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ এই ভ্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত ‘বিশেষ কৌশলগত আৰু বিশ্বজনীন অংশীদাৰিত্ব’ক আৰু অধিক গভীৰ কৰা। 

Tushar Pratim
ডিজিটেল ডেস্কঃ শুকুৰবাৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী জাপানত উপস্থিত হয়গৈ। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে জাপানলৈ যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত ‘বিশেষ কৌশলগত আৰু বিশ্বজনীন অংশীদাৰিত্ব’ক আৰু অধিক গভীৰ কৰা। 

টকিঅ’ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক জাপানৰ লোকসকলে ৰাজস্থানী পোছাক পৰিধান কৰি পৰম্পৰাগত লোকগীতৰে আদৰণি জনোৱাৰ দৃশ্যই এতিয়া বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। তেওঁলোকে মোডীক আদৰণি জনায় মোহিনীয়াট্টম, কথক, ভাৰতনাট্যম আৰু ওডিচিৰ দৰে বিভিন্ন শাস্ত্ৰীয় নৃত্যও পৰিৱেশন কৰে।

ভাৰত-জাপান অৰ্থনৈতিক ফ’ৰামত মোডীৰ ভাষণ

ভাৰত-জাপান অৰ্থনৈতিক ফ’ৰামত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিগেৰু ইশ্বিবাৰ সৈতে মোডীয়ে কয়, “জাপান সদায় ভাৰতৰ উন্নয়ন যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ হৈ আহিছে। মেট্ৰ’ ৰেলৰ পৰা উৎপাদন, চেমিকণ্ডাক্টৰৰ পৰা ষ্টাৰ্টআপলৈ—জাপানী কোম্পানীয়ে ভাৰতত ৪০ বিলিয়ন ডলাৰৰো অধিক বিনিয়োগ কৰিছে।” তেওঁ জাপানক ‘প্ৰযুক্তিৰ শক্তিশালী কেন্দ্ৰ’ আৰু ভাৰতক ‘প্ৰতিভাৰ শক্তিশালী কেন্দ্ৰ’ বুলি বৰ্ণনা কৰে।

জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেখুওৱা আত্মীয়তাত মুগ্ধ সকলো

টকিঅ’ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিগেৰু ইশ্বিবাই মোডীক উষ্ণ অভ্যৰ্থনা জনায়। ইশ্বিবাই মোডীৰ এক্স হেণ্ডলৰ দিয়া পোষ্টৰ উত্তৰো হিন্দীতেই দিয়ে। তেওঁ হিন্দীতেই লিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী জীক জাপানলৈ উষ্ম আদৰণি। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জাপান-ভাৰতৰ সম্পৰ্কক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ উপায়ৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ আগ্ৰহী।

মোডীৰ এই ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে দুয়োখন দেশৰ মাজত অৰ্থনৈতিক, প্ৰযুক্তিগত আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক আৰু শক্তিশালী হ’ব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে। সেই মতেই দুয়োখন দেশৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছে একাধিক চুক্তি।

