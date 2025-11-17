চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গৰৈমাৰীত অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষক প্ৰয়াত টংকেশ্বৰ হাজৰিকাৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান

অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষক টংকেশ্বৰ হাজৰিকাৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ শোণিতপুৰৰ গৰৈমাৰী নিবাসী  অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষক টংকেশ্বৰ হাজৰিকাৰ সোঁৱৰণত আজি স্মৃতিচাৰণ সভাৰ লগতে গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে ৷  প্ৰয়াত কৃতি শিক্ষক গৰাকীৰ  বাসভৱনত  সহধৰ্মীনী তিলোত্তমা হাজৰিকাই বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানটিত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে টংকেশ্বৰ হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । 

উল্লেখ্য যে  ড° যতীন বৰাৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত স্মৃতিগ্ৰন্থ খনি উন্মোচন কৰে  প্ৰয়াত টংকেশ্বৰ হাজৰিকাৰ পত্নী তিলোত্তমা হাজৰিকাই৷ পঞ্চ পল্লৱ একাংক নাট উন্মোচন কৰে ড° যতীন বৰাই , সংগীতা নামৰ উপন্যাস খনি উন্মোচন কৰে ভদ্ৰেশ্বৰী হাজৰিকাই আৰু চানেকী উন্মোচন কৰে পূৰবী শৰ্মাই । 

আনফালে অনুপজ্যোতি নাথে আতধৰা  অনুষ্ঠানত ৰিতু বিকাশ বৰা, দিনেশ দাস , সুৰেন হাজৰিকা , ৰমেন শৰ্মা,চিত্ৰলেখা বৰা কে ধৰি  বহুকেইগৰাকী বক্তাই প্ৰয়াত কৃতি শিক্ষক টংকেশ্বৰ হাজৰিকাৰ কৰ্মৰাজি আৰু জীৱন পৰিক্ৰমা সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে। উল্লেখ্য যে একেধাৰে শিক্ষাবিদ , নাট্যকাৰ , উপন্যাসিক তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্ম্মী খ্যাতি অৰ্জন কৰা  প্ৰয়াত টংকেশ্বৰ হাজৰিকাই ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল  । 

তাৰোপৰি যোৱা  ৩১ অক্টোবৰত ৯৩ বছৰ বয়সত  বাৰ্দ্ধক্যজনিত কাৰণত মৃত্যু বৰণ কৰা টংকেশ্বৰ হাজৰিকাৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানটিত বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ  লগতে অঞ্চলটোৰ কেইবা শতাধিক ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ 

