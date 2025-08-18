চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ৰঙাপৰাত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত যুৱকৰ মৃত্যু

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাটঃ শোণিতপুৰৰ ৰঙাপৰাত নিশা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত এজন যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। নিহত  যুৱকজনৰ নাম বিকাশ বৰুৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। 

ৰঙাপৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত যোগীবিলৰ বিকাশ বৰুৱাই নিশা ৰঙাপৰা-বালিপৰা সংযোগী পথৰে ফুলবাৰী চাহ বাগিচাৰ পৰা  এএছ১২-এই-৫৪৯৪  নম্বৰৰ মটৰ চাইকেলখন চলাই ঘৰলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাত ৰঙাপৰা মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত কোনো অচিনাক্ত বাহনে খুন্দিয়াই থৈ যায়। ফলত যুৱকজন ঘটনাস্থলীতে মৃত্যুক সাৱতি লয় । ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰঙাপৰা আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।

