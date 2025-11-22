জামুগুৰিহাটত হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ বিশেষ প্ৰয়াস

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাটঃ জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ স্থলী পকামুৰা পথাৰত ইকলজিকেল ষ্ট্ৰাস্ক ফৰ্চৰ (ETF) উদ্যোগত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোৱঁৰণত এহাজাৰ জোপা গছৰ পুলি ৰোপণৰ কাম হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷ অসমীয়া হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ৰোপণ কৰা শিল্পী গৰাকী অতিকে প্ৰিয় নাহৰ পুলি ৰোপণৰ কাৰ্য্যসূচীৰ শুভাৰাম্ভ কৰে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ৷
প্ৰাণিধানযোগ্য যে, বিধায়ক গৰাকীয়ে কয় যে -বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ স্থলী পকামুৰা পথাৰৰ পঞ্চাশ বিঘা ভূমিত নাহৰ পুলি ৰোপণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ নাহৰ পুলি ৰোপণৰ জৰিয়তে আমি হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰখাৰ লগতে বাৰেচহৰীয়া ভাওনাস্থলীক ন-ৰূপত সজাই তোলাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে ৷