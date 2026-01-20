জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াত বিদ্যুৎ উপকেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াত বিদ্যুৎ উপকেন্দ্ৰ আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভ উদ্বোধন কৰে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ৷ শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ জৰিয়তে সংস্থাপন কৰা জামুগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল এলেকাৰ মুঢ়াদল মৌজা সামৰি টুপিয়াত ৩৩/১১ কেভিৰ টুপিয়া উপকেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰি বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ভাষণ প্ৰদান কৰে। তেওঁ কয় যে, এই উপকেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নিয়মীয়াকৈ বিদ্যুৎ সেৱা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।
ইয়াৰ লগতে বিধায়ক গৰাকীয়ে কয় যে, নদুৱাৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজে ২৪ ঘন্টাই বিদ্যুৎ সেৱা লাভ কৰটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। ৩৫ কি:মি দূৰত্বৰ পাভৈৰ পৰা চলি থকা শক্তি বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে শীঘ্ৰে ১২ কি:মি:দূৰত্বৰ তেজপুৰৰ পৰাই এই শক্তি বিতৰণ ব্যৱস্থা হৈ উঠিব ৷ ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ট্ৰেঞ্চফৰ্ম্মাৰ সংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যেই ৯কোটি টকা অনুমোদন লাভ কৰিছে ৷ শক্তি বিতৰণ কোম্পানীয়ে এই কাম আগন্তুক তিনি মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাইজৰ নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিত জামুগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল বিষয়া গৰাকীৰ লগতে শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ উচ্ছপদস্থ বিষয়া বৰ্গইও অংশগ্ৰহণ কৰে ৷