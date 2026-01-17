চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জামুগুৰিহাটত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৰাজ্যিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি তুংগত

সংঘৰ সেৱা বাহিনীৰ সদস্য সকলেও ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্মাণৰ কামত দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ জামুগুৰিহাটৰ ধলাইবিল-চৈবাৰীৰ জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অহা ৬,৭আৰু ৮ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব  শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক ৰাজ্যিক অধিৱেশন ৷

অধিৱেশনলৈ হাতত ২০ টা দিন বাকী থকা অৱস্থাত জ্যোতি- বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত যুদ্ধকালীনভাৱে চলিছে প্ৰস্তুতিৰ সকলো কাম-কাজ।

 

অধিৱেশনস্থলীত স্থাপন কৰা অস্থায়ী নামঘৰত প্ৰতিষ্ঠাৰ বাৱে তেজপুৰ জিলা নামঘৰৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা গুৰু আসনভাগ আজি পুৱাই ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি তথা হৰিনাম ধ্বনিৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ৷ গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্যত কেইবা শতাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতেই খোল প্ৰসংগ নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয় অধিৱেশনস্থলীৰ অস্থায়ী নামঘৰত৷ 

সম্প্ৰতি হৰি নামেৰে মুখৰিত হোৱা জ্যোতি- বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ নগৰিত পৰিণত হৈছে ৷ আনহাতে পূৱা-গধুলি অধিৱেশনস্থলীৰ সকলো কামকাজ পৰ্যবেক্ষণ তথা তদাৰক কৰিছে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা আদৰণি সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পদ্ম হাজৰিকাই ৷ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে অধিৱেশনৰ সকলো কাম কাজ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি জনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে ৷


 

জামুগুৰিহাট