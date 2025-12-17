চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জামুগুৰিহাটত যুৱকক দলবদ্ধ আক্ৰমণ

জামুগুৰিহাটৰ বগাকুৰা নিবাসী জয়ন্ত বৰাৰ বাসগৃহত ৰঙৰ কাম কৰিবলৈ নিদিয়াৰ বাৱেই তিনি যুৱকে পথৰ দাঁতিত ৰৈ থাকি ৰদৰে আক্ৰমণ কৰি ধৰাশায়ী কৰে জয়ন্ত বৰাক৷ 

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ জামুগুৰিহাটৰ ধলাইবিলত জয়ন্ত বৰা নামৰ এজন যুৱকক ইদুল আলি,ৰোহিত আলি আৰু আনিচুৰ আলি নামৰ তিনিজন যুৱকে দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ জামুগুৰিহাটৰ বগাকুৰা নিবাসী জয়ন্ত বৰাৰ বাসগৃহত ৰঙৰ কাম কৰিবলৈ নিদিয়াৰ বাৱেই তিনি যুৱকে পথৰ দাঁতিত ৰৈ থাকি ৰদৰে আক্ৰমণ কৰি ধৰাশায়ী কৰে জয়ন্ত বৰাক৷ 

ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত জামুগুৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তিনি যুৱকক আটক কৰে ৷ স্থানীয় ৰাইজে  ড্ৰাগছ আসক্ত তথা চোৰ প্ৰবৃত্তিত জড়িত আক্ৰমণকাৰী তিনি যুৱকৰ ওপৰত  উপযুক্ত শাস্তি বিহাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰে। 

