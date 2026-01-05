জামুগুৰিহাটত দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ শুভাৰম্ভ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ মাজত আৰু কেইটামান মাহ বাকী ৷ কিয়নো সমাগত ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দল-সংগঠনমূহ ৷ সকলো দলেই আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাত ৷
বাদ পৰি ৰোৱা নাই শাসকীয় বিজেপি দলো ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধি থিয় হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি। ইপিনে বিজেপি দলে আৰম্ভ কৰিছে দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচী ৷ আজি পূৱা জামুগুৰিহাটৰ দেৱালত বিজেপিৰ প্ৰতীক অংকন কৰি এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ৷
উল্লেখ্য যে, দেৱালত পদুম ফুল অংকন কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে যে- আগন্তুক নিৰ্বাচনত এইবাৰ কংগ্ৰেছ বিসৰ্জন হ'ব ৷ বিজেপিৰ উন্নয়নত কংগ্ৰেছে ত্ৰাহিমধুসূদন দেখিছে ৷ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পক্ষত নাই ৷ কংগ্ৰেছৰ বাকীফাকী ৰাজনীতিৰ বেলি মাৰ গ'ল ৷ এইবাৰ আমি অভিলেখ সংখ্যক আসন লৈ দিছপুৰলৈ যাত্ৰা কৰিম৷ বিধায়কগৰাকীয়ে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তেই নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজোৱা বুলিও মন্তব্য কৰে ৷