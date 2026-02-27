জামুগুৰিহাটত অব্যাহত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃদ্ধি পাইছে গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস। নিতৌ ন ন কৈশলৰে সংঘটিত কৰি আহিছে এই চুৰিকাৰ্য। বৰ্তমানো জামুগুৰিহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত আছে । এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। এইবাৰ জামুগুৰিহাটৰ ওপৰকুৰি গাঁৱত সংঘটিত গৰু চুৰিৰ ঘটনা। কৃষকৰ গোহালীৰ পৰা নিশা চুৰি কৰি নিয়ে দুজনীকৈ গাই গৰু।
উল্লেখ্য যে- গাঁওখনৰ ভোলা হাজৰিকা আৰু দেৱ শইকীয়াৰ ঘৰৰ গোঁহালীৰ পৰা চুৰি কৰি নিয়ে উন্নত প্ৰজাতিৰ দুজনী গাই গৰু ৷ গাখীৰ দি থকা দুজনীকৈ গাইগৰু এইদৰে চুৰি কৰি নিয়াত চিন্তিত হৈ পৰিছে এতিয়া গৰুৰগৰাকী। ইপিনে জামুগুৰিহাটৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে গৰু চুৰিৰ ঘটনা ৷