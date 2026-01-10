জামুগুৰিহাটত ছয় শতাধিক নেতা কৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদান

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ জামুগুৰিহাটৰ বাপুজী ভৱনত এক বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হয় ৷ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই যোগদান কাৰ্যসূচীত সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় ছয় শতাধিক যুৱক-যুৱতীয়ে বিজেপি দলত যোগদান কৰে ৷
এই কাৰ্যসূচীতে ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়া অনুপম শইকীয়াসহ জিলা পৰ্যায়ৰ বহুকেইগৰাকী বিষয়ববীয়াই বিজেপিত যোগদান কৰে। ইপিনে আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ আছুৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাক্তন সভাপতি সম্পাদকে বিজেপিত যোগদান কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই মন্তব্য আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হয়। ইপিনে তেওঁ কয় যে- মোৰ সমষ্টিত কোনো বিৰোধীয়েই নাই ৷ ঝাৰু মাৰি ৰাইজে কংগ্ৰেছক বিদায় দিছে ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত একলাখ বিশ হেজাৰ ভোটত মই জয়ী হম ৷ বিজেপি দলত যোগদান কাৰী সকলক বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা সমন্বিতে দলীয় নেতৃত্বই দলীয় প্ৰতীক সম্বলিত টুপি,আৰু গামোছাৰে আদৰণি জনায়৷