জামুগুৰিহাটত ছয় শতাধিক নেতা কৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদান

এই কাৰ্যসূচীতে ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়া অনুপম শইকীয়াসহ জিলা পৰ্যায়ৰ বহুকেইগৰাকী বিষয়ববীয়াই বিজেপিত যোগদান কৰে। ইপিনে আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ আছুৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাক্তন সভাপতি সম্পাদকে বিজেপিত যোগদান কৰে ৷ 

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ জামুগুৰিহাটৰ বাপুজী ভৱনত এক বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হয় ৷ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই যোগদান কাৰ্যসূচীত সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় ছয় শতাধিক যুৱক-যুৱতীয়ে বিজেপি দলত যোগদান কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই মন্তব্য আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হয়। ইপিনে তেওঁ কয় যে- মোৰ সমষ্টিত কোনো বিৰোধীয়েই  নাই ৷ ঝাৰু মাৰি ৰাইজে কংগ্ৰেছক বিদায় দিছে ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত একলাখ বিশ হেজাৰ ভোটত মই জয়ী হম ৷ বিজেপি দলত যোগদান কাৰী সকলক বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা সমন্বিতে দলীয় নেতৃত্বই দলীয় প্ৰতীক সম্বলিত টুপি,আৰু গামোছাৰে আদৰণি জনায়৷

