শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

বৰদিনৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে চাৰিদুৱাৰৰ চতাইত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত এজন যুৱক। নিহত যুৱকজনৰ নাম বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে।

image (36)
দুৰ্ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনা চাৰিদুৱাৰ