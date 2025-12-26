শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

&quot; \u09b6\u09cb\u09a3\u09bf\u09a4\u09aa\u09c1\u09f0\u09f0 \u099a\u09be\u09f0\u09bf\u09a6\u09c1\u09f1\u09be\u09f0\u09a4 \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u09ad\u09af\u09bc\u0982\u0995\u09f0 \u09aa\u09a5 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be \u09ac\u09f0\u09a6\u09bf\u09a8\u09f0 \u0986\u09a8\u09a8\u09cd\u09a6 \u0989\u09b2\u09cd\u09b2\u09be\u09b8\u09f0 \u09ae\u09be\u099c\u09a4\u09c7 \u0985\u099a\u09bf\u09a8\u09be\u0995\u09cd\u09a4 \u09ac\u09be\u09b9\u09a8\u09f0 \u0996\u09c1\u09a8\u09cd\u09a6\u09be\u09a4 \u09a5\u09bf\u09a4\u09be\u09a4\u09c7 \u09a8\u09bf\u09b9\u09a4 \u098f\u099c\u09a8 \u09af\u09c1\u09f1\u0995 \u099a\u09be\u09f0\u09bf\u09a6\u09c1\u09f1\u09be\u09f0\u09f0 \u099a\u09a4\u09be\u0987\u09a4 \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u09b9\u09df \u098f\u0987 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u099f\u09cb \u0985\u099a\u09bf\u09a8\u09be\u0995\u09cd\u09a4 \u09ac\u09be\u09b9\u09a8\u09f0 \u0996\u09c1\u09a8\u09cd\u09a6\u09be\u09a4 \u09a8\u09bf\u09b9\u09a4 \u09ac\u09bf\u09b6\u09cd\u09ac\u099c\u09bf\u09ce \u09a6\u09c8\u09ae\u09be\u09f0\u09c0 \u09a8\u09be\u09ae\u09f0 \u098f\u099c\u09a8 \u09af\u09c1\u09f1\u0995 &quot;