ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচনৰ মডেল উন্মোচন: ইছৰোৰ নতুন মাইলৰ খুঁটি

ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস উপলক্ষে শুকুৰবাৰে ভাৰত মণ্ডপমত আয়োজিত এক কাৰ্যসূচীত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা (ইছৰো)ই ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচন (BAS)ৰ প্ৰথম মডেল উন্মোচন কৰে।

ডিজিটেল ডেস্কঃ ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস উপলক্ষে শুকুৰবাৰে ভাৰত মণ্ডপমত আয়োজিত এক কাৰ্যসূচীত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা (ইছৰো)ই ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচন (BAS)ৰ প্ৰথম মডেল উন্মোচন কৰে। এই BAS হ’ব ভাৰতৰ প্ৰথম স্বদেশীয়ভাৱে নিৰ্মিত মহাকাশ ষ্টেচন, যাৰ প্ৰথম মডিউল BAS-01 ২০২৮ চনৰ ভিতৰত উৎক্ষেপণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। এই সাফল্যৰ জৰিয়তে ভাৰত বিশ্বৰ সেইকেইখন দেশৰ তালিকাৰ মাজত স্থান লাভ কৰিব যিসমূহে কক্ষপথত গৱেষণাগাৰ পৰিচালনা কৰে।
BAS-ৰ পৰিকল্পনা আৰু বৈশিষ্ট্য

ইছৰোৰ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা অনুসৰি, ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত BAS-ৰ মুঠ পাঁচটা মডিউল স্থাপন কৰা হ’ব। প্ৰথম মডিউল BAS-01ৰ ওজন ১০ টন হ’ব আৰু ই পৃথিৱীৰ পৰা ৪৫০ কিলোমিটাৰ উচ্চতাত কক্ষপথত স্থাপন কৰা হ’ব। 

এই মডিউলৰ ব্যাস ৩.৮ মিটাৰ আৰু দৈৰ্ঘ্য ৮ মিটাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত এই মডেল আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল।

BAS-ত থাকিব কেইবাটাও উন্নত বৈশিষ্ট্য:
•    স্বদেশীয় পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু জীৱন সমৰ্থন ব্যৱস্থা (ECLSS): মহাকাশচাৰীৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয়।
•    ভাৰতীয় ডকিং আৰু বাৰ্থিং ব্যৱস্থা: মডিউলসমূহৰ সংযোগৰ বাবে।
•    মাইক্ৰ’গ্ৰেভিটি গৱেষণাৰ প্লেটফৰ্ম: মহাকাশত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে।
•    ভিউপৰ্ট: বিজ্ঞানসন্মত চিত্ৰগ্ৰহণ আৰু কৰ্মীৰ বিনোদনৰ বাবে।
•    ইন্ধন পূৰণৰ সুবিধা: প্ৰপালচন আৰু ECLSS তৰলৰ বাবে।
•    বিকিৰণ আৰু MMOD সুৰক্ষা: মাইক্ৰ’মিটিয়ৰয়ডৰ পৰা সুৰক্ষাৰ বাবে।
•    মহাকাশ সাজ আৰু এয়াৰলক: বাহিৰৰ কাৰ্যকলাপৰ সমৰ্থনৰ বাবে।

গৱেষণা আৰু মহাকাশ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা

BAS হ’ব মহাকাশ, জীৱবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু আন্তঃগ্ৰহৰ অভিযানৰ গৱেষণাৰ এক মঞ্চ। ইয়াত মাইক্ৰ’গ্ৰেভিটিৰ মানৱ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ অধ্যয়নৰ লগতে দীৰ্ঘম্যাদী মহাকাশ অভিযানৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ পৰীক্ষা কৰা হ’ব। 

ইয়াৰ উপৰিও BAS-এ মহাকাশ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা মুকলি কৰিব, যাৰ জৰিয়তে ভাৰতে বাণিজ্যিক মহাকাশ খণ্ডত প্ৰৱেশৰ পৰিকল্পনা কৰিছে।

ইছৰোৰ নতুন দিশ আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ভূমিকা

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখ্য সচিব পি কে মিশ্ৰাই কাৰ্যসূচীত কয় যে, চৰকাৰৰ সংস্কাৰৰ ফলত মহাকাশ খণ্ডই নতুন উচ্চতাক স্পৰ্শ কৰিছে। “মহাকাশ খণ্ডৰ সংস্কাৰে ইয়াক স্কেলেবল, উদ্ভাৱনীমূলক আৰু স্থিতিস্থাপক কৰি তুলিছে,” তেওঁ কয়। 

ইছৰোৰ পৰা প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰ, ভেঞ্চাৰ কেপিটেল ফাণ্ড আৰু প্ৰযুক্তি গ্ৰহণ ফাণ্ডৰ দৰে পদক্ষেপে এই খণ্ডক পৰিৱৰ্তন কৰিছে। তেওঁ লগতে কয় যে, ইছৰো এতিয়া অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু গভীৰ মহাকাশ গৱেষণাত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব, আনহাতে ব্যক্তিগত খণ্ডই প্ৰয়োগৰ দিশত অৰিহণা যোগাব।
আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতা আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা

মিশ্ৰাই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং আৰু বিগ ডাটা এনালাইটিক্সৰ দৰে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তেওঁ আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতাৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) আৰু G-20 জলবায়ু উপগ্ৰহৰ দৰে সহযোগিতাৰ উদাহৰণ দিয়ে। তেওঁ কয় “ভাৰতক বিশ্বৰ বাবে সুলভ, অন্তৰ্ভুক্তিমূলক আৰু উদ্ভাৱনীমূলক মহাকাশ সমাধানৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে দেখা উচিত”।

মিশ্ৰাই কয় যে, ভাৰতৰ মহাকাশ যাত্ৰা কেৱল বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিষয় নহয়, ই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰগতিৰ এক অংশ। BAS-এ ভাৰতক মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ শীৰ্ষ দেশসমূহৰ মাজত স্থান দিব আৰু ই নতুন প্ৰজন্মক মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাব। 

এই মহাকাশ ষ্টেচনৰ জৰিয়তে ভাৰতে নিজৰ নাগৰিকসকলক সশক্তিকৰণ, অসমতা হ্ৰাস আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল ৰাষ্ট্ৰ গঢ়াৰ দিশত আগবাঢ়িব।

